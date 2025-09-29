فالفيردي: لا أشعر بالراحة في الملعب حاليا.. وسأموت دائما من أجل ريال مدريد

يرى فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أنه لا يشعر بالراحة حاليا داخل الملعب

فيدريكو فالفيردي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة كيرات ألماتي الكازاخستاني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنحاول تغيير ما حدث في المباراة الماضية وأن نظهر بشكل مغاير ونفوز لنجعل المباراة قليلا بمثابة الانتقام لنغير الديناميكية لقد وجدنا الكثير من جماهير ريال مدريد هنا بانتظارنا وكان الاستقبال رائعا"

وواصل "الرحلة كانت صعبة وكنا مستائين من الهزيمة في الدربي لأنها نادرة تحدثنا كثيرا ويجب أن نتغير بسرعة بقدر المستطاع وغدا سيكون اليوم الأول للتغيير"

وتابع "لقد لعبنا الكثير من المباريات ولكن ليس كثيرا مع تشابي يجب أن نقدم 100% مما لدينا لكي يتم حل كل شيء سريعا لقد خسرنا في مباراتين مع تشابي وكانتا صعبتين هذه الأشياء جزء من كرة القدم ويجب أن نحاول منع حدوثها مجددا وأن نتحد داخل وخارج الملعب"

وشدد "أشعر ببعض الإحباط أنا مدرك لكيفية لعبي وأنا أول من يعرف عندما لا تسير الأمور كما أريد فاللاعبون يعرفون مباشرة إذا كانوا يخوضون مباراة سيئة صحيح أنني بدأت بشكل جيد في كأس العالم ولكن من الآن من الصعب أن أشعر بالراحة في الملعب وسأواصل العمل وبصفتي القائد سأستمر في قيادة المجموعة وإظهار قوتي عندما ألعب"

وعن سبب عدم حبه اللعب كظهير قال "كلاعب تسمع دائما الانتقادات ومن الجيد أن تتلقى الإشادة أيضا أنا لم أولد لألعب كظهير ولكن في بعض المباريات ألعب كذلك لقد فزنا كثيرا وأنا ألعب كجناح مثل تتويجنا بدوري أبطال أوروبا وفزنا بنسخة أخرى وأنا ألعب في الوسط أنا دائما متاح ولكن لا أشعر بالراحة لأنني لا ألعب كثيرا في ذلك المركز وأواجه صعوبات في أشياء مثل الإغلاق الدفاعي لكنني أحاول إظهار الروح أنا نشأت كلاعب وسط وتعلمت الكثير في ذلك المركز"

وكشف "لم نخض تدريبات تكتيكية لمباراة كيرات من لم يلعبوا ضد أتلتيكو خاضوا جلسة تدريبية وشاهدنا الكثير من مبارياتهم ولكن هناك أشياء أهم ونحن نركز على أهدافنا"

وأضاف "لم أرفض أبدا اللعب كظهير وقلت لجميع المدربين إنني متاح دائما من الشرف أن ألعب لريال مدريد أنا دائما هناك من أجل الفريق ودائما سأموت من أجل ريال مدريد"

وأتم "لم أحظَ بفرصة اللعب مسبقا في كازاخستان لقد بدا الأمر جنونيا كان الوقت متأخرا عندما وصلنا المطار ولكن شاهدنا الكثير بانتظارنا وهذا مصدر فخر ويجب أن نقدر ذلك وسنلعب للفوز من أجل تلك الجماهير"

وفاز ريال مدريد في المباراة الأولى على أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف