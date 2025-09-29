فالفيردي: لا أشعر بالراحة في الملعب حاليا.. وسأموت دائما من أجل ريال مدريد

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

فيدريكو فالفيردي

يرى فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أنه لا يشعر بالراحة حاليا داخل الملعب

ويستعد ريال مدريد لمواجهة كيرات ألماتي الكازاخستاني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنحاول تغيير ما حدث في المباراة الماضية وأن نظهر بشكل مغاير ونفوز لنجعل المباراة قليلا بمثابة الانتقام لنغير الديناميكية لقد وجدنا الكثير من جماهير ريال مدريد هنا بانتظارنا وكان الاستقبال رائعا"

أخبار متعلقة:
مؤتمر ألونسو: لا توجد ضمانات لعدم إشراك فالفيردي كظهير أيمن فالفيردي يؤكد جاهزيته لافتتاح الدوري الإسباني فالفيردي يغيب عن ودية ريال مدريد ضد تيرول فالفيردي يوجه رسالة مؤثرة لمودريتش وفاسكيز وجماهير ريال مدريد

وواصل "الرحلة كانت صعبة وكنا مستائين من الهزيمة في الدربي لأنها نادرة تحدثنا كثيرا ويجب أن نتغير بسرعة بقدر المستطاع وغدا سيكون اليوم الأول للتغيير"

وتابع "لقد لعبنا الكثير من المباريات ولكن ليس كثيرا مع تشابي يجب أن نقدم 100% مما لدينا لكي يتم حل كل شيء سريعا لقد خسرنا في مباراتين مع تشابي وكانتا صعبتين هذه الأشياء جزء من كرة القدم ويجب أن نحاول منع حدوثها مجددا وأن نتحد داخل وخارج الملعب"

وشدد "أشعر ببعض الإحباط أنا مدرك لكيفية لعبي وأنا أول من يعرف عندما لا تسير الأمور كما أريد فاللاعبون يعرفون مباشرة إذا كانوا يخوضون مباراة سيئة صحيح أنني بدأت بشكل جيد في كأس العالم ولكن من الآن من الصعب أن أشعر بالراحة في الملعب وسأواصل العمل وبصفتي القائد سأستمر في قيادة المجموعة وإظهار قوتي عندما ألعب"

وعن سبب عدم حبه اللعب كظهير قال "كلاعب تسمع دائما الانتقادات ومن الجيد أن تتلقى الإشادة أيضا أنا لم أولد لألعب كظهير ولكن في بعض المباريات ألعب كذلك لقد فزنا كثيرا وأنا ألعب كجناح مثل تتويجنا بدوري أبطال أوروبا وفزنا بنسخة أخرى وأنا ألعب في الوسط أنا دائما متاح ولكن لا أشعر بالراحة لأنني لا ألعب كثيرا في ذلك المركز وأواجه صعوبات في أشياء مثل الإغلاق الدفاعي لكنني أحاول إظهار الروح أنا نشأت كلاعب وسط وتعلمت الكثير في ذلك المركز"

وكشف "لم نخض تدريبات تكتيكية لمباراة كيرات من لم يلعبوا ضد أتلتيكو خاضوا جلسة تدريبية وشاهدنا الكثير من مبارياتهم ولكن هناك أشياء أهم ونحن نركز على أهدافنا"

وأضاف "لم أرفض أبدا اللعب كظهير وقلت لجميع المدربين إنني متاح دائما من الشرف أن ألعب لريال مدريد أنا دائما هناك من أجل الفريق ودائما سأموت من أجل ريال مدريد"

وأتم "لم أحظَ بفرصة اللعب مسبقا في كازاخستان لقد بدا الأمر جنونيا كان الوقت متأخرا عندما وصلنا المطار ولكن شاهدنا الكثير بانتظارنا وهذا مصدر فخر ويجب أن نقدر ذلك وسنلعب للفوز من أجل تلك الجماهير"

وفاز ريال مدريد في المباراة الأولى على أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا فيديريكو فالفيردي
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514337/فالفيردي-لا-أشعر-بالراحة-في-الملعب-حاليا-وسأموت-دائما-من-أجل-ريال-مدريد