قمة الدوري - تشكيل الزمالك.. عودة بيزيرا وبنتايك ضد الأهلي

أعلن يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد غريمه الأهلي.

ويواجه الزمالك خصمه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وعاد جوان بيزيرا ومحمود بنتايك إلى التشكيل الأساسي بعد التعرض للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتواجد نبيل عماد في التشكيل الأساسي وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية ضد الجونة وأدت إلى استبداله.

وتم استبعاد الأنجولي شيكو بانزا من قائمة الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايك

الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر

الهجوم: آدم كايد - عدي الدباغ - جوان بيزيرا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مهدي سليمان - صلاح مصدق - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - أحمد حمدي - عبد الحميد معالي - أحمد شريف - عمرو ناصر - ناصر منسي

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات خاضها.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.