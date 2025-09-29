قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك

عاد محمد شريف لتشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة الزمالك ليقود هجوم الأحمر.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة، وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

ويغيب عن الأهلي نيتس جراديشار بسبب الإصابة، وأيضا زيزو وإمام عاشور.

ويقود أحمد نبيل "كوكا" الجبهة اليسرى للأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – تريزيجيه

خط الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – عمر كمال – أحمد رضا – أحمد رمضان – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – مصطفى العش – أليو ديانج – حمزة عبد الكريم

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 17 نقطة من خوض 8 مباريات.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.