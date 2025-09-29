مؤتمر ديماركو: استبدالي المستمر مع إنزاجي أضرني بدنيا

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

فيديريكو ديماركو - إنتر - ساسولو

أوضح فيديريكو ديماركو لاعب إنتر أن استبداله المستمر مع سيموني إنزاجي المدير الفني السابق لفريقه أضره بدنيا مشيرا إلى أنه يحاول استعادة ثقته في نفسه.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه سلافيا براج التشيكي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من دور الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كيفو يرغب في اللعب بشكل عمودة أكثر لكننا لا نفقد الأسس التي بنيناها على مر السنين".

وأضاف "كنت بحاجة لتغيير المدرب؟ أقول فقط كلما لعبت أكثر تتحسن حالتك البدنية، عندما كان يتم استبدالي بشكل مستمر بعد 60 دقيقة كان من الصعب التطور بدنيا، الموسم الحالي أصبحت أفضل بدنيا لأنني ألعب أكثر بكثير".

وتابع "أحاول استعادة الثقة التي فقدتها وذلك بفضل كيفو، فقدت الثقة على المستوى الشخصي في الموسم الماضي لأنني لم أقدم المستوى المعتاد".

وأنهى حديثه قائلا: "انتهى وقت التفكير في الهزيمة من باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال، علينا أن نفكر فقط في الحاضر".

ويحتل إنتر المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يأتي سلافيا براج في المركز الـ 20 برصيد نقطة واحدة.

إنتر دوري أبطال أوروبا سلافيا براج فيديريكو ديماركو
