مؤتمر ألونسو: حللنا أسباب الهزيمة ضد أتلتيكو.. وبعد المسافة ليس عذرا ضد كيرات ألماتي

شدد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على أن فريقه تخطى الهزيمة من أتلتيكو مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة كيرات ألماتي على ملعب الأخير في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذه مباراة دوري أبطال ولا يهم من هو المنافس أو أين يتواجد، نحن نريد الفوز، لقد فزنا بالفعل على ملعبنا في المباراة الماضية ونريد أن نحصل على نقاط جديدة خارج الديار".

وواصل "أعتقد أن الإحساس بالمباراة يجب أن يستمر لمدة 24 ساعة سواء فزت أو خسرت، الهزيمة ضد أتلتيكو مدريد لم تكن بسبب السلوك فقط ولكن أيضا بسبب النسق وجانب آخر تكتيكي، لم ننافس بشكل جيد وقد حللنا ما حدث وسنستخدم ذلك التحليل".

وأكمل "كل مباراة تقول لنا شيئا، وأنا أحب التحليل، لقد رأينا ما حدث وما نتج عنه، مع اللاعبين الذين نملكهم يمكننا فعل الكثير من الأشياء، نحن بحاجة إلى فالفيردي وأردا جولر وبيلينجهام، في المباراة الماضية لم تسر الأمور كما توقعنا ولكن في القادم لدينا العديد من الخيارات".

وعن بُعد المسافة عن مواجهة كيرات ألماتي قال: "يجب أن نتأقلم، لقد غيرنا خريطتنا قليلا، والشخص الأذكى هو من يتأقلم أفضل، المباراة ستكون مثل أي مباراة ولا يوجد أعذار".

وتابع "يجب أن نمضي قدما، لقد مر أكثر من 24 ساعة على مباراة الدربي والآن نحن نفكر في الغد وعن الفريق الذي سنواجهه ولا نريد فقدان النقاط".

وشدد "سنبدأ المباراة ضد كيرات ألماتي بـ11 لاعبا وجميعهم من ريال مدريد، سنلعب بفريق قوي ضد فريق سيلعب مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا وسيتطلب الأمر منا أعلى مستوى ممكن".

وأضاف "علينا أن نلعب بشكل جيد، على مستوى الضغط والدفاع والهجوم، ستكون المباراة قوية ويجب أن نتحلى بالجدية منذ البداية".

وأتم "لقد شاهدنا مباراة كيرات ضد سيلتيك وضد سبورتنج، لديهم نواة جيدة وخيارات هجومية عدة، ويعرفون كيف يتناغمون ويلعبون بشكل مباشر".

وفاز ريال مدريد في مباراته الأولى على أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف.