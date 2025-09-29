مؤتمر ألونسو: حللنا أسباب الهزيمة ضد أتلتيكو.. وبعد المسافة ليس عذرا ضد كيرات ألماتي

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

شدد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على أن فريقه تخطى الهزيمة من أتلتيكو مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة كيرات ألماتي على ملعب الأخير في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذه مباراة دوري أبطال ولا يهم من هو المنافس أو أين يتواجد، نحن نريد الفوز، لقد فزنا بالفعل على ملعبنا في المباراة الماضية ونريد أن نحصل على نقاط جديدة خارج الديار".

أخبار متعلقة:
تشابي ألونسو: لا وجود للأعذار وهزيمة مستحقة لأننا لم نكن في المباراة خماسية تاريخية.. أتلتيكو يكتسح ريال مدريد ويكبد ألونسو خسارته الأولى مؤتمر ألونسو: تطورنا في اللعب بدون الكرة.. والترتيب ليس مهما في الدربي ألونسو: قدمنا مباراة متكاملة ضد ليفانتي.. وهذا سبب عدم إشراك كارباخال

وواصل "أعتقد أن الإحساس بالمباراة يجب أن يستمر لمدة 24 ساعة سواء فزت أو خسرت، الهزيمة ضد أتلتيكو مدريد لم تكن بسبب السلوك فقط ولكن أيضا بسبب النسق وجانب آخر تكتيكي، لم ننافس بشكل جيد وقد حللنا ما حدث وسنستخدم ذلك التحليل".

وأكمل "كل مباراة تقول لنا شيئا، وأنا أحب التحليل، لقد رأينا ما حدث وما نتج عنه، مع اللاعبين الذين نملكهم يمكننا فعل الكثير من الأشياء، نحن بحاجة إلى فالفيردي وأردا جولر وبيلينجهام، في المباراة الماضية لم تسر الأمور كما توقعنا ولكن في القادم لدينا العديد من الخيارات".

وعن بُعد المسافة عن مواجهة كيرات ألماتي قال: "يجب أن نتأقلم، لقد غيرنا خريطتنا قليلا، والشخص الأذكى هو من يتأقلم أفضل، المباراة ستكون مثل أي مباراة ولا يوجد أعذار".

وتابع "يجب أن نمضي قدما، لقد مر أكثر من 24 ساعة على مباراة الدربي والآن نحن نفكر في الغد وعن الفريق الذي سنواجهه ولا نريد فقدان النقاط".

وشدد "سنبدأ المباراة ضد كيرات ألماتي بـ11 لاعبا وجميعهم من ريال مدريد، سنلعب بفريق قوي ضد فريق سيلعب مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا وسيتطلب الأمر منا أعلى مستوى ممكن".

وأضاف "علينا أن نلعب بشكل جيد، على مستوى الضغط والدفاع والهجوم، ستكون المباراة قوية ويجب أن نتحلى بالجدية منذ البداية".

وأتم "لقد شاهدنا مباراة كيرات ضد سيلتيك وضد سبورتنج، لديهم نواة جيدة وخيارات هجومية عدة، ويعرفون كيف يتناغمون ويلعبون بشكل مباشر".

وفاز ريال مدريد في مباراته الأولى على أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا تشابي ألونسو كيرات ألماتي
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514332/مؤتمر-ألونسو-حللنا-أسباب-الهزيمة-ضد-أتلتيكو-وبعد-المسافة-ليس-عذرا-ضد-كيرات-ألماتي