مؤتمر كيفو: لا يمكننا النظر بعيدا في دوري أبطال أوروبا

يرغب كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر في عدم وضع الكثير من الآمال لجماهير ناديه في الذهاب لأدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا بعد الوصول في الموسم الماضي للنهائي.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه سلافيا براج التشيكي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من دور الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحفي: "أعجبني أداء الفريق في المباريات الماضية حتى لو لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتحضير".

وأضاف "الذهاب بعيدا في البطولة؟ لا يمكننا النظر بعيدا جدا للأمام، علينا أن نبقي أقدامنا على الأرض لأن التوقعات يمكن أن تؤدي إلى خيبة أمل".

وتابع "جميع اللاعبين يصعبون الأمر علي في اختيار التشكيل، أحاول إرضاء الجميع لأن اللاعبين يستحقون ذلك، لدي 22 لاعبا أساسيا وهذا ما أؤمن به، إذا تأثر مستوى أي لاعب فأنا أتحمل المسؤولية".

وشدد "البدء بيان سومر؟ يبدو أنكم تريدون معرفة التشكيل كاملا، لكن نعم سيلعب أساسيا".

وأنهى حديثه قائلا: "تفوقنا حاليا في الضغط والعدوانية على الكرات الثانية وتغطية المساحات على أرض الملعب والرغبة في الفوز بالثنائيات".

ويحتل إنتر المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يأتي سلافيا براج في المركز الـ 20 برصيد نقطة واحدة.