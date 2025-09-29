مخرج القمة لـ في الجول: نقل مباراة الأهلي والزمالك بـ22 كاميرا

كشف أسامة الهواري مخرج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تفاصيل آخر استعدادات نقل المواجهة عبر شاشات التليفزيون.

وقال أسامة الهواري لـFilGoal.com: "سيتم نقل مباراة القمة بواسطة 22 كاميرا في استاد القاهرة".

وأضاف "ومن بين الكاميرات سيكون هناك كاميرا درون، وأخرى واير كام، و2 ستيدي كام، و3 كيرن كام، بالإضافة إلى 3 كاميرا سوبر سلوموشن و5 أجهزة لإعادة اللقطات".

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 17 نقطة من خوض 8 مباريات.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.