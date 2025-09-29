مخرج القمة لـ في الجول: نقل مباراة الأهلي والزمالك بـ22 كاميرا
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 17:54
كتب : بسام أبو بكر
كشف أسامة الهواري مخرج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تفاصيل آخر استعدادات نقل المواجهة عبر شاشات التليفزيون.
وقال أسامة الهواري لـFilGoal.com: "سيتم نقل مباراة القمة بواسطة 22 كاميرا في استاد القاهرة".
وأضاف "ومن بين الكاميرات سيكون هناك كاميرا درون، وأخرى واير كام، و2 ستيدي كام، و3 كيرن كام، بالإضافة إلى 3 كاميرا سوبر سلوموشن و5 أجهزة لإعادة اللقطات".
ويستضيف الأهلي فريق الزمالك في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 17 نقطة من خوض 8 مباريات.
بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.
نرشح لكم
السعيد يهدي حسام عبد المجيد هدفه الأول في القمة ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري بثنائية فيصل وشلبي.. البنك الأهلي يعمق جراح الإسماعيلي بهزيمة سابعة استدعاء شيكو بانزا لقائمة أنجولا في تصفيات كأس العالم 2026 قمة الدوري - تشكيل الزمالك.. عودة بيزيرا وبنتايك ضد الأهلي قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك