تحت السن.. مالك البهبيتي يترشح للدورة الثانية في انتخابات هليوبوليس

أتم مالك البهبيتي عضو مجلس إدارة نادي هليوبوليس، إجراءات ترشحه لدورة انتخابية جديدة على منصب العضوية تحت السن.

ويأتي ترشح البهبيتي ضمن قائمة محمد المنشاوي المرشح لرئاسة النادي، وضمن مقاعد العضوية تحت السن مجددا نظرا لعدم تخطيه السن المسموح به.

وشغل البهبيتي منصب عضوية مجلس إدارة نادي هليوبوليس خلال الدورة الانتخابية الماضية تحت السن، بجانب رئاسته لـ لجنة تعاقدات اللاعبين، والإشراف على ألعاب الصالات ولجنة الشباب.

البهبيتي حصل على ماجستير إدارة الأعمال الرياضية من جامعة Universidad Europea ريال مدريد، وشهادة احترافية في التفاوض من كلية هارفارد للأعمال، بجانب كونه أحد أبناء النادي رياضيًا كلاعب كرة سلة سابق في الدوري الممتاز.

ويستمر باب الترشح على انتخابات نادي هليوبوليس حتى يوم 3 أكتوبر المقبل، على أن تجرى الجمعية العمومية يوم 14 نوفمبر المقبل.