تحت السن.. مالك البهبيتي يترشح للدورة الثانية في انتخابات هليوبوليس

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 17:45

كتب : FilGoal

مالك البهبيتي

أتم مالك البهبيتي عضو مجلس إدارة نادي هليوبوليس، إجراءات ترشحه لدورة انتخابية جديدة على منصب العضوية تحت السن.

ويأتي ترشح البهبيتي ضمن قائمة محمد المنشاوي المرشح لرئاسة النادي، وضمن مقاعد العضوية تحت السن مجددا نظرا لعدم تخطيه السن المسموح به.

وشغل البهبيتي منصب عضوية مجلس إدارة نادي هليوبوليس خلال الدورة الانتخابية الماضية تحت السن، بجانب رئاسته لـ لجنة تعاقدات اللاعبين، والإشراف على ألعاب الصالات ولجنة الشباب.

أخبار متعلقة:
يد - الأهلي أمام الجيش والزمالك يواجه هليوبليس في الجولة قبل الأخيرة من المجمعة الأولى يد - الأهلي يواصل مطاردة الزمالك ويهزم هليوبليس قبل جولتين من ختام المجمعة الأولى كرة يد – تعرف على قرعة الزمالك هليوبليس في كأس الكؤوس الإفريقية صراع التأهل يشتعل.. خصم 3 نقاط من جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم

البهبيتي حصل على ماجستير إدارة الأعمال الرياضية من جامعة Universidad Europea ريال مدريد، وشهادة احترافية في التفاوض من كلية هارفارد للأعمال، بجانب كونه أحد أبناء النادي رياضيًا كلاعب كرة سلة سابق في الدوري الممتاز.

ويستمر باب الترشح على انتخابات نادي هليوبوليس حتى يوم 3 أكتوبر المقبل، على أن تجرى الجمعية العمومية يوم 14 نوفمبر المقبل.

هليوبوليس مالك البهبيتي
نرشح لكم
السعيد يهدي حسام عبد المجيد هدفه الأول في القمة ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري بثنائية فيصل وشلبي.. البنك الأهلي يعمق جراح الإسماعيلي بهزيمة سابعة استدعاء شيكو بانزا لقائمة أنجولا في تصفيات كأس العالم 2026 قمة الدوري - تشكيل الزمالك.. عودة بيزيرا وبنتايك ضد الأهلي قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
أخر الأخبار
رابيو: لا أعرف كيف يركض مودريتش هكذا في سن الـ 40 44 ثاتيه | الكرة الأوروبية
مودريتش: تأثيري في الملعب بهذا العمر يعود إلى حبي لكرة القدم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
السعيد يهدي حسام عبد المجيد هدفه الأول في القمة 21 دقيقة | الدوري المصري
ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري ساعة | الدوري المصري
الهلال يحقق انتصارا غاليا على ناساف في أبطال آسيا للنخبة ساعة | آسيا
بثنائية فيصل وشلبي.. البنك الأهلي يعمق جراح الإسماعيلي بهزيمة سابعة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514329/تحت-السن-مالك-البهبيتي-يترشح-للدورة-الثانية-في-انتخابات-هليوبوليس