المدير الرياضي لبايرن يسخر من ريال مدريد.. ويكشف عن مستقبل كين وأوباميكانو

سخر ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ الألماني، من تصنيف نجوم بايرن ميونيخ في تصويت الكرة الذهبية.

وتوج الفرنسي عثمان دمبيلي بجائزة الكرة الذهبية، فيما حل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ في المركز الـ13.

ورد إيبرل عند سؤاله عن مركز هاري كين "لن أذهب إلى حد ريال مدريد وأقاطع الحفل".

وقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية، بعد فوز رودري لاعب وسط مانشستر سيتي عام 2024 بجائزة الكرة الذهبية على حساب فينيسيوس جونيور جناح الفريق الملكي.

ولم ينضم مع هاري كين في قائمة الأفضل سوى مايكل أوليسي جناح الفريق، وحل في المركز الـ30.

وتابع إيبرل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة بافوس القبرصي "الموسم الماضي خرج الفريق مبكرا نسبيا من دوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا، الأمر يتعلق بالألقاب".

وأكمل "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النجاح كفريق، ومن ثم نحقق مركز أفضل مستقبلاً".

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على بافوس القبرصي في تمام العاشرة مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعن مستقبل هاري كين، ودايوت أوباميكانو، رد المدير الرياضي لبايرن "سنناقش الخطوات القادمة مع هاري كين بهدوء، ليستمر معنا لما بعد نهاية عقده في صيف 2027".

وأضاف "هاري كين قائد، وحريص على الفوز بالألقاب معنا، ونريد أن نحقق ذلك معه لفترة طويلة قادمة".

وعن عمر هاري كين وبلوغه 34 عاما في صيف 2027، رد "لا يهمر الهمر المهم جودته المذهلة، تعلمت من معلمي السابق هانز ماير أن التنوع في التشكيل أمر بالغ الأهمية، ويمكنك الاحتفاظ باللاعبين الأكبر سنا الذين يتمتعون بجودة مذهلة لفترة أطول".

وأتم "نحاول إقناع دايوت أوباميكانو بمشروع بايرن ميونيخ والاحتفاظ به، غير مندهش من اهتمام عدد من الأندية بضمه".

وتتمثل نقطة الخلاف حول بقاء أوباميكانو في مطالبه بزيادة كبيرة في راتبه، ورغبته في المساواة مع جوشوا كيميتش، وألفونسو ديفيز.

وسجل هاري كين 15 هدفا منذ بداية الموسم وقدم 3 تمريرات حاسمة في 8 مباريات رسمية.

وقال كين بعد الفوز على حساب فيردر بريمن برباعية "أنا سعيدٌ جدًا هنا، ويمكننا بالتأكيد الحديث عن البقاء لما بعد عام 2027".

وحقق بايرن ميونيخ الفوز في الجولة الأولى بدوري الأبطال على حساب تشيلسي 3-1، فيما تعادل بافوس خارج أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني سلبيا دون أهداف.

ويتبقى لبايرن ميونيخ عقب مواجهة بافوس 6 مباريات أمام كلوب بروج، سبورتنج لشبونة، وسانت جيلواز البلجيكي على أرضه، فيما يخرج لمواجهة باريس سان جيرمان، وأرسنال، وأيندهوفن.

أما بافوس فيواجه فياريال، وسلافيا براج، وموناكو على أرضه، ويخرج لمواجهة تشيلسي، ويوفنتوس، وكايرات ألماتي.