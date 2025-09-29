صفقة تاريخية.. صندوق الاستثمار السعودي يستخوذ على شركة EA مقابل 55 مليار دولار

استحوذ صندوق الاستثمار السعودي بشراكة مع شركتين على شركة EA للألعاب الإلكترونية.

وتم الكشف عن اسحواذ صندوق الاستثمار السعودي بالشراكة مع شركة Silver Lake وشركة Affinity Partners على شركة EA.

وبلغت قيمة الصفقة ما يقارب من 55 مليار دولار.

وتعتبر تلك الصفقة هي ثاني أكبر صفقة في تاريخ الألعاب الإلكترونية بعد استحواذ شركة مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزارد بقيمة 69 مليار دولار.

شركة EA هي صاحبة ألعاب مثل Fifa والمعروفة حاليا باسم FC بجانب باتل فيلد وNeed For Speed وغيرهم من الألعاب الإلكترونية.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من السنة المالية لعام 2027 بعد استكمال الموافقات التنظيمية وتصويت المساهمين.