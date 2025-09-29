انتهت الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) البنك الأهلي

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

إنبي - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 4 نقاط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 8 نقاط.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
التشكيل - فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وفيصل وشلبي أساسيان مع البنك الأهلي الخامسة على التوالي بدون هزيمة.. وادي دجلة يفرض التعادل على البنك الأهلي مدرب البنك الأهلي: نهدي الفوز على بتروجت لـ طارق مصطفى وجهازه

----------------------

نهاية المباراة

ق76. جووول أول للإسماعيلي عن طريق محمد عمار من ركلة جزاء.

ق74. ركلة جزاااء للإسماعيلي حصل عليها عبد الكريم مصطفى.

ق64. رأسية من محمد عمار ترتد من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: جووووول أسامة فيصل يسجل الهدف الثاني للبنك بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق 21: جووووول مصطفى شلبي يسجل أول أهدافه بقميص البنك الأهلي بعد تمريرة متبادلة رائعة مع أسامة فيصل ليسكنها الشباك.

ق 10: تسديدة من هشام صلاح لاعب البنك من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى

ق 5: تسديدة من مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي من يسار منطقة الجزاء أبعدها عبد الله جمال حارس الإسماعيلي

بداية المباراة

الإسماعيلي البنك الأهلي الدوري
نرشح لكم
السعيد يهدي حسام عبد المجيد هدفه الأول في القمة ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري بثنائية فيصل وشلبي.. البنك الأهلي يعمق جراح الإسماعيلي بهزيمة سابعة استدعاء شيكو بانزا لقائمة أنجولا في تصفيات كأس العالم 2026 قمة الدوري - تشكيل الزمالك.. عودة بيزيرا وبنتايك ضد الأهلي قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
أخر الأخبار
رابيو: لا أعرف كيف يركض مودريتش هكذا في سن الـ 40 38 ثاتيه | الكرة الأوروبية
مودريتش: تأثيري في الملعب بهذا العمر يعود إلى حبي لكرة القدم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
السعيد يهدي حسام عبد المجيد هدفه الأول في القمة 20 دقيقة | الدوري المصري
ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري ساعة | الدوري المصري
الهلال يحقق انتصارا غاليا على ناساف في أبطال آسيا للنخبة ساعة | آسيا
بثنائية فيصل وشلبي.. البنك الأهلي يعمق جراح الإسماعيلي بهزيمة سابعة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514325/انتهت-الدوري-الإسماعيلي-1-2-البنك-الأهلي