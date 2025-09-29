انتهت الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 4 نقاط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 8 نقاط.

نهاية المباراة

ق76. جووول أول للإسماعيلي عن طريق محمد عمار من ركلة جزاء.

ق74. ركلة جزاااء للإسماعيلي حصل عليها عبد الكريم مصطفى.

ق64. رأسية من محمد عمار ترتد من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: جووووول أسامة فيصل يسجل الهدف الثاني للبنك بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق 21: جووووول مصطفى شلبي يسجل أول أهدافه بقميص البنك الأهلي بعد تمريرة متبادلة رائعة مع أسامة فيصل ليسكنها الشباك.

ق 10: تسديدة من هشام صلاح لاعب البنك من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى

ق 5: تسديدة من مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي من يسار منطقة الجزاء أبعدها عبد الله جمال حارس الإسماعيلي

بداية المباراة