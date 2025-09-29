كرة سلة - الزمالك يمدد تعاقد خالد عبد الناصر ومحمد إبراهيم ميدو

أعلن نادي الزمالك تمديد تعاقد اثنين من لاعبي فريق كرة السلة ضمن تدعيمات مجلس الإدارة للحفاظ على قوام الفريق.

وكشف نادي الزمالك عن تمديد تعاقد خالد عبد الناصر لاعب الفريق لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بخلاف الموسم الجاري، ليبقى عبد الناصر مع الزمالك حتى صيف 2028.

بينما أعلن نادي الزمالك تمديد تعاقد محمد إبراهيم "ميدو" لمدة ثلاثة مواسم، بخلاف الموسم الجاري.

ليستمر داخل جدران القلعة البيضاء حتى صيف 2029.

في سياق آخر حدد اتحاد السلة يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة بطولتي كأس مصر للرجال والسيدات في قاعة المؤتمرات بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة كان قد أعلن في وقت سابق، انطلاق الموسم الجديد 2025-2026 يوم الخميس المقبل بمنافسات دوري المرتبط للسيدات.