كرة سلة - الزمالك يمدد تعاقد خالد عبد الناصر ومحمد إبراهيم ميدو
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 16:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك تمديد تعاقد اثنين من لاعبي فريق كرة السلة ضمن تدعيمات مجلس الإدارة للحفاظ على قوام الفريق.
وكشف نادي الزمالك عن تمديد تعاقد خالد عبد الناصر لاعب الفريق لمدة موسمين.
ويأتي ذلك بخلاف الموسم الجاري، ليبقى عبد الناصر مع الزمالك حتى صيف 2028.
بينما أعلن نادي الزمالك تمديد تعاقد محمد إبراهيم "ميدو" لمدة ثلاثة مواسم، بخلاف الموسم الجاري.
ليستمر داخل جدران القلعة البيضاء حتى صيف 2029.
في سياق آخر حدد اتحاد السلة يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة بطولتي كأس مصر للرجال والسيدات في قاعة المؤتمرات بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة كان قد أعلن في وقت سابق، انطلاق الموسم الجديد 2025-2026 يوم الخميس المقبل بمنافسات دوري المرتبط للسيدات.
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن موعد إجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات كرة سلة - الاتحاد السكندري يدعم صفوفه بمحترف أمريكي سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال كرة سلة – الفحيص الأردني يتوج بالبطولة العربية للسيدات بمشاركة ميرال أشرف كرة سلة - لخلافة أحمد عمر.. تعيين الإسباني كوينتانا مديرا فني لفريق الاتحاد كرة سلة - "يقترب من مزاملة قدوته".. الأهلي يضم يحيى خالد جوهرة الصيد لفريق الناشئين شادي طارق مديرا للتعاقدات لألعاب الصالات بالزمالك