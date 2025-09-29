كرة سلة - الزمالك يمدد تعاقد خالد عبد الناصر ومحمد إبراهيم ميدو

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

خالد عبد الناصر - الزمالك ضد الاتحاد كرة سلة

أعلن نادي الزمالك تمديد تعاقد اثنين من لاعبي فريق كرة السلة ضمن تدعيمات مجلس الإدارة للحفاظ على قوام الفريق.

وكشف نادي الزمالك عن تمديد تعاقد خالد عبد الناصر لاعب الفريق لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بخلاف الموسم الجاري، ليبقى عبد الناصر مع الزمالك حتى صيف 2028.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن موعد إجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال كرة سلة - الاتحاد السكندري يدعم صفوفه بمحترف أمريكي سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال

بينما أعلن نادي الزمالك تمديد تعاقد محمد إبراهيم "ميدو" لمدة ثلاثة مواسم، بخلاف الموسم الجاري.

ليستمر داخل جدران القلعة البيضاء حتى صيف 2029.

في سياق آخر حدد اتحاد السلة يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة بطولتي كأس مصر للرجال والسيدات في قاعة المؤتمرات بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة كان قد أعلن في وقت سابق، انطلاق الموسم الجديد 2025-2026 يوم الخميس المقبل بمنافسات دوري المرتبط للسيدات.

كرة سلة الزمالك خالد عبد الناصر
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن موعد إجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات كرة سلة - الاتحاد السكندري يدعم صفوفه بمحترف أمريكي سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال كرة سلة – الفحيص الأردني يتوج بالبطولة العربية للسيدات بمشاركة ميرال أشرف كرة سلة - لخلافة أحمد عمر.. تعيين الإسباني كوينتانا مديرا فني لفريق الاتحاد كرة سلة - "يقترب من مزاملة قدوته".. الأهلي يضم يحيى خالد جوهرة الصيد لفريق الناشئين شادي طارق مديرا للتعاقدات لألعاب الصالات بالزمالك
أخر الأخبار
ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة 58 ثاتيه | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري 7 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يحقق انتصارا غاليا على ناساف في أبطال آسيا للنخبة 22 دقيقة | آسيا
بثنائية فيصل وشلبي.. البنك الأهلي يعمق جراح الإسماعيلي بهزيمة سابعة 23 دقيقة | الدوري المصري
فالفيردي: لا أشعر بالراحة في الملعب حاليا.. وسأموت دائما من أجل ريال مدريد 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استدعاء شيكو بانزا لقائمة أنجولا في تصفيات كأس العالم 2026 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
قمة الدوري - تشكيل الزمالك.. عودة بيزيرا وبنتايك ضد الأهلي 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514324/كرة-سلة-الزمالك-يمدد-تعاقد-خالد-عبد-الناصر-ومحمد-إبراهيم-ميدو