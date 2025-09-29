التشكيل - فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وفيصل وشلبي أساسيان مع البنك الأهلي

يستضيف الإسماعيلي منافسه البنك الأهلي، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري والمقررة على استاد الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 4 نقاط من 8 مباريات، بعدما سجل هدفا وحيدا وتلقى 9 أهداف.

أما البنك الأهلي، فيحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط، وسجل 5 أهداف فيما تلقت شباكه 3 أهداف.

ويبدأ ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: حسن منصور - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار

الوسط: محمد خطاري - محمد سمير - عبد الرحمن كتكوت - محمد عبد السميع

الهجوم: إبراهيم النجعاوي - نادر فرج

وعلى مقاعد البدلاء: عبد الرحمن محروس - محمد زيدان - عمر القط - إبراهيم عبد العال - خالد النبريصي - محمد إيهاب - حسن صابر - عمرو سعيد - محمد بحيري

وأثناء الإحماء تعرض إيريك تراوري للإصابة ليخرج ويحل محمد خطاري بدلا منه، ودخل محمد زيدان على مقاعد البدلاء ليكمل القائمة.

أما البنك الأهلي فاختار أيمن الرمادي المدير الفني للفريق، البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد متعب - عمرو الجزار - مصطفى الزناري - هشام صلاح

الوسط: محمد فتحي - محمد أشرف

وسط الهجوم: مصطفى شلبي - محمد إبراهيم - ياو أنور

الهجوم: أسامة فيصل

ونجح أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للبنك الأهلي في حصد 4 نقاط من مباراتين بالفوز أمام بتروجت 3-0، والتعادل أمام وادي دجلة بهدف لمثله.

وتعادل البنك الأهلي في 4 مباريات وخسر في واحدة خلال أول 5 جولات في الدوري.