التشكيل - فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وفيصل وشلبي أساسيان مع البنك الأهلي

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي- الزمالك - سموحة

يستضيف الإسماعيلي منافسه البنك الأهلي، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري والمقررة على استاد الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 4 نقاط من 8 مباريات، بعدما سجل هدفا وحيدا وتلقى 9 أهداف.

أما البنك الأهلي، فيحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط، وسجل 5 أهداف فيما تلقت شباكه 3 أهداف.

أخبار متعلقة:
وكيل ميلود: المدرب يصر على الاستمرار مع الإسماعيلي مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: المدرب تلقى عرضين ولكن يحترم تعاقده مع الإسماعيلي ميلود حمدي: أهدى نقاط المباراة للجماهير.. وهذا ما أتمناه ضد غزل المحلة

ويبدأ ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: حسن منصور - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار

الوسط: محمد خطاري - محمد سمير - عبد الرحمن كتكوت - محمد عبد السميع

الهجوم: إبراهيم النجعاوي - نادر فرج

وعلى مقاعد البدلاء: عبد الرحمن محروس - محمد زيدان - عمر القط - إبراهيم عبد العال - خالد النبريصي - محمد إيهاب - حسن صابر - عمرو سعيد - محمد بحيري

وأثناء الإحماء تعرض إيريك تراوري للإصابة ليخرج ويحل محمد خطاري بدلا منه، ودخل محمد زيدان على مقاعد البدلاء ليكمل القائمة.

أما البنك الأهلي فاختار أيمن الرمادي المدير الفني للفريق، البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد متعب - عمرو الجزار - مصطفى الزناري - هشام صلاح

الوسط: محمد فتحي - محمد أشرف

وسط الهجوم: مصطفى شلبي - محمد إبراهيم - ياو أنور

الهجوم: أسامة فيصل

ونجح أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للبنك الأهلي في حصد 4 نقاط من مباراتين بالفوز أمام بتروجت 3-0، والتعادل أمام وادي دجلة بهدف لمثله.

وتعادل البنك الأهلي في 4 مباريات وخسر في واحدة خلال أول 5 جولات في الدوري.

الإسماعيلي البنك الأهلي الدوري
نرشح لكم
تشكيل الزمالك - عودة بيزيرا وبنتايك ضد الأهلي تشكيل الأهلي – محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك في قمة الدوري مخرج القمة لـ في الجول: نقل مباراة الأهلي والزمالك بـ22 كاميرا مباشر الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) البنك الأهلي.. جووول تقليص الفارق السعيد وزيزو يمتلكان الفرصة.. قائمة اللاعبين المسجلين بقميصي الأهلي والزمالك في القمة مواعيد مباريات الإثنين 29 سبتمبر 2025.. قمة الأهلي والزمالك ودوري أبطال آسيا المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي – محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك في قمة الدوري دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ديماركو: استبدالي المستمر مع إنزاجي أضرني بدنيا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ألونسو: حللنا أسباب الهزيمة ضد أتلتيكو.. وبعد المسافة ليس عذرا ضد كيرات ألماتي 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كيفو: لا يمكننا النظر بعيدا في دوري أبطال أوروبا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مخرج القمة لـ في الجول: نقل مباراة الأهلي والزمالك بـ22 كاميرا 57 دقيقة | الدوري المصري
تحت السن.. مالك البهبيتي يترشح للدورة الثانية في انتخابات هليوبوليس ساعة | الكرة المصرية
صراع التأهل يشتعل.. خصم 3 نقاط من جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
المدير الرياضي لبايرن يسخر من ريال مدريد.. ويكشف عن مستقبل كين وأوباميكانو ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514323/التشكيل-فرج-يقود-هجوم-الإسماعيلي-وفيصل-وشلبي-أساسيان-مع-البنك-الأهلي