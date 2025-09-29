صلاح على رأس قائمة ليفربول المسافرة إلى تركيا لمواجهة جالاتا سراي

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن قائمة فريقه المسافرة إلى تركيا لمواجهة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل الريدز ضيفا على جالاتا سراي في تمام العاشرة مساء الثلاثاء في الجولة الثانية لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة 21 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر - جورجي ماماردشفيلي - فريدري ودمان

الدفاع: أندرو روبرتسون - ميلوس كيركيز - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي - جيريمي فريمبونج

الوسط: ريان جرافنبرخ - واتارا إندو - فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كوريتس جونز

الهجوم: ريو نجوموها - كودي جاكبو - محمد صلاح - ألكسندر إيزاك - هوجو إيكيتيكي

ونجح ليفربول في الفوز بالمباراة الأولى أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2 والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، فيما تلقى جالاتا سراي خسارة كبيرة خارج ملعبه أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1.

ويلعب ليفربول في مرحلة الدوري 6 مواجهات أخرى أمام ريال مدريد وأيندهوفن، وكارباج أجدام على ملعبه، فيما يخرج بمواجهة إنتر وآينتراخت فرانكفورت، ومارسيليا خارج ملعبه.

أما جالاتا سراي فيلتقي أمام أتليتكو مدريد، وبودو جليمت، وسانت جيلواز على ملعبه، ويخرج لمواجهة مانشستر سيتي، وأياكس أمستردام، وموناكو.