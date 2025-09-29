برشلونة يجدد تعاقد مارك بيرنال حتى 2029

أعلن نادي برشلونة تجديد تعاقد لاعبه الشاب مارك بيرنال حتى صيف 2029.

وجدد برشلونة تعاقد لاعبه الشاب بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

وتعرض اللاعب الشاب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وشارك بيرنال في المباراة بشكل أساسي وقدم أداء جيد حتى تعرض للإصابة في الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وكان برشلونة قد مدد عقد اللاعب الإسباني وقت إصابته حتى 2026، وأشار النادي إلى وجود شرط جزائي في العقد الجديد مقابل 500 مليون يورو.

ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة عقب مرور 7 جولات.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد بفارق نقطة واحدة.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفا على إشبيلية يوم 5 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

