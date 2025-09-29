شبح مورينيو يطارده.. مؤتمر ماريسكا: لسنا بحاجة للدفاع عن أنفسنا

يعتبر إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، أن اللعب بـ10 لاعبين أشبه بعملية تعلم للمدرب.

وأوضح ماريسكا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة بنفيكا: "اللعب بـ10 لاعبين ليس أمرًا طبيعيا، وحدث هذا مرتين في آخر مباراتين".

وخسر تشيلسي أمام برايتون بعد تلقي تريفوه تشالوباه بطاقة حمراء في الدقيقة 53 لتسكن شباكه 3 أهداف، ويخسر 3-1.

كما خسر أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 بعدما طُرد روبرت سانشيز حارس المرمى، بعد 5 دقائق.

وأضاف ماريسكا "المباراة الوحيدة التي خسرناها في الأشهر الستة الماضية والتي لم تتضمن بطاقة حمراء كانت أمام بايرن ميونيخ خارج أرضنا".

وأكمل "إذا خسرت 5 مباريات 4 منها بعدما تلقيت بطاقات حمراء، في 6 أشهر وشعرت بحاجة للدفاع عن نفسك، فإن كرة القدم عالم مجنون".

وخسر تشيلسي الموسم الماضي أمام نيوكاسل 2-1 في مباراة شهدت تلقي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 36

كما تلقى الهزيمة الواحدة في كأس العالم للأندية في دور المجموعات أمام فلامنجو البرازيلي وشهدت طرد نيكولاس جاكسون في الدقيقة 68.

وتابع "لا أعتقد أننا بحاجة للدفاع عن أنفسنا لأنني لدي شعور جيد تجاه فريقي، بالنسبة لي كمدرب، أشعر أنني أفضل من العام الماضي، نحن بحاجة إلى أن نكون إيجابيين، لأن هذا ما يحتاجه اللاعبون أولاً، ثانياً لأنني أعتقد أنه لا يوجد سبب للسلبية.".

وعن شعوره بالضغط خلال الفترة الأخيرة، رد "لا يوجد أي ضغط، الضغط الوحيد هو أنك لاعبًا أو مدربًا في تشيلسي وهذا يتطلب منك الفوز بالمباريات، لكن الحقيقة هي أنه لأسباب مختلفة، كالإصابات أو البطاقات الحمراء، خسرنا خمس مباريات في ستة أشهر."

كما كشف عن موقف المصابين من مواجهة بنفيكا.. "لدينا العديد من اللاعبين الغائبين بسبب الإصابة، واليوم سنقوم بتقييم حالة كايسيدو، وجواو بيدرو، وأندري سانتوس، سنرى إن كانوا جاهزين للعب غدًا أم لا، لكن لدينا فريقًا قويًا بما يكفي لتعويض الإصابات التي نعاني منها."

وردا على سؤال تلقاه من أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، عن متى ستهتف الجماهير باسمك بدلا من اسم المدرب السابق جوزيه مورينيو؟، رد ماريسكا "أتمنى ذلك يوما ما ولكنه ليس هدف، أشعر بالسعادة حين أتذكر بعض لحظات الموسم الماضي عندما بدأ المشجعون في الغناء (لقد استعدنا تشيلسي) لأن هذا يعني أننا نحقق إنجازات مهمة".

وسبق أن واجه تشيلسي منافسه بنفيكا في كأس العالم للأندية في دور الـ16، وحقق البلوز الفوز 4-1.

وعن تلك المواجهة المكررة، قال ماريسكا "من المؤكد أنها ستكون مباراة مختلفة تماما، جميع المباريات التي شاهدتها للأسف كانت مع المدرب السابق، وهم لعبوا 3 أو 4 مباريات مع مورينيو".

ولعب بنفيكا تحت قيادة مورينيو 3 مباريات في الدوري البرتغالي، حقق الفوز على إيه في إس بثلاثية نظيفة، وجل فيسنتي 2-1، فيما تعادل أمام ريو آفي 1-1.

كما تلقى ماريسكا سؤالا آخر في المؤتمر يحمل إشارة إلى جوزيه مورينيو، عن هل تشعر بالضغط عن رؤية مدربين يرفعون الكؤوس مع تشيلسي في ملعب التدريب؟، ليرد ماريسكا: "أشعر أنني موجود في صورة ما في ملعب التدريب مع كأس العالم للأندية، ودوري المؤتمر، أشعر أنني محظوظ بالفعل بالتتويج بهذه البطولات بعد موسم واحد، والهدف أن نستمتع بهذه اللحظات مرة أخرى يوما ما"

وتوج تشيلسي ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية في نسختها الأولى، كما حقق الفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ريال بيتيس بنتيجة 4-1.

وتوج مورينيو مع نادي تشيلسي بـ3 ألقاب للدوري الإنجليزي 2004 - 2005، و2005 - 2006، و2014 - 2015، وبطولة لكأس إنجلترا 2006 - 2007، و3 بطولات لكأس الرابطة الإنجليزية 2004 - 2005، و2006 - 2007، و2014 - 2015، وبطولة واحدة للدرع الخيرية 2006 - 2006.

كما نجح مورينيو في الفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم عام 2004.

وأتم مدرب تشيلسي "شرف عظيم أن أوجه جوزيه مورينيو غدا، إنه ليس مجرد أسطورة في هذا النادي، بل أسطورة في العدد من الأندية.".

وخسر بنفيكا مواجهته الأولى أمام كارباج أجدام الأذربيجاني بثلاثية مقابل هدفين، فيما تلقى تشيلسي خسارة أمام بايرن ميونيخ 3-1 في دوري الأبطال.