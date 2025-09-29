كرة يد - بعد شهرين من تعيينه.. الزمالك يعلن إقالة توماس فرانك

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 15:20

كتب : FilGoal

توماس فرانك - فريق الزمالك كرة يد

أعلن نادي الزمالك إقالة الفرنسي توماس فرانك المدير الفني لفريق كرة اليد.

ويأتي ذلك عقب الهزيمة الثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 47-25 في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وودع الزمالك البطولة بعد الخسارة بفارق 22 هدفا.

وكان الزمالك قد أعلن تعيين توماس فرانك مديرا فنيا لفريق كرة اليد في 21 يوليو الماضي.

وكشف الزمالك في بيان رسمي عن توجيه الشكر لتوماس فرانك، مع دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين مميزين سواء على المستوى المصري أو الأجنبي.

ويستعد فريق الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر المقبل بالمغرب.

ويقع الزمالك رفقة الأهلي في المجموعة الأولى مع ريد ستار الإيفواري وجي إس كيه الكونغولي وميكيلي 70 الإثيوبي.

وشارك سيف الدرع لاعب برشلونة الحالي والزمالك السابق في انتصار الفريق الكتالوني على الأبيض بكأس العالم للأندية.

وحصل دانييل فيرنانديز لاعب برشلونة على جائزة رجل المباراة.

وسجل فيرنانديز 16 هدفا ليكون الأكثر تسجيلا في المباراة.

وتعد هذه النتيجة هي أكبر هزيمة في تاريخ المشاركات الإفريقية في كأس العالم للأندية.

وتعود الهزيمة الأكبر عندما فاز برشلونة على الترجي 42-24 إذ أن الفارق 18 هدفا.

ووصل برشلونة للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين.

