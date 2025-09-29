للمرة الثالثة في جدة.. الكشف عن مواعيد السوبر الإسباني

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني المقرر يناير المقبل.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ستستضيف السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخها.

وسيواجه برشلونة الإسباني منافسه أتلتيك بلباو في نصف النهائي، فيما يلتقي أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد في نصف النهائي الآخر.

وتعد تلك المرة الثالثة، وللعام الثاني على التوالي، التي تستضيف فيه مدينة جدة كأس السوبر الإسباني.

ويستضيف ملعب الإنماء (الجوهرة) في مدينة الملك عبد الله الرياضية، المباريات الثلاث خلال الفترة من 7 حتى 11 يناير 2026.

وسيتم تحديد مباريات الدور نصف النهائي عن طريق قرعة.

وستقام المباريات الثلاث في تمام العاشرة مساءً.

نصف النهائي 1.. الأربعاء 7 يناير 2026 8:00 مساءً

نصف النهائي 2.. الخميس 8 يناير 2026 8:00 مساءً

النهائي .. الأحد 11 يناير 2026 .. 8:00 مساءً

وتوج برشلونة بالنسخة السابقة من السوبر الإسباني بالفوز 5-2.