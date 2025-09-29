تقرير: مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ

يستهدف مانشستر سيتي التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ لتعويض رودري في وسط الملعب.

وذكر موقع "كوت أوفسايد" أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع ألكسندر بافلوفيتش لاعب وسط الفريق البافاري.

ويعد بافلوفيتش صاحب الـ22 عاما، أحد أبرز المواهب في أوروبا، ويراه مانشستر سيتي خليفة لـ رودري.

ومدد بافلوفيتش عقده مع بايرن ميونيخ ليمتد خمس مواسم حتى عام 2029.

وكان رودري أحد العناصر الأساسية في تشكيل مانشستر سيتي طوال المواسم السابقة، ونجح في الفوز بالكرة الذهبية 2024.

وشارك بافلوفيتش هذا الموسم في 6 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

ووفقا لتقرير الموقع فإن مانشستر سيتي لديه استعدادا لتقديم عرض يتراوح بين 45 إلى 50 مليون يورو لضم لاعب الوسط الألماني في الانتقالات الشتوية.

وزعم الموقع أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي معجب بقدرات لاعب الوسط الألماني، بالتحكم في وتيرة اللعب، ومهارات التمرير، بالإضافة للقوة البدنية.

وضم مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية الماضية تيجاني رايندرز لاعب ميلان، والفرنسي ريان شرقي، والجزائري ريان آيت نوري، والإيطالي ماركوس بيتينيلي وأخيرا دوناروما حارس باريس سان جيرمان.