بديل الـ VAR.. تطبيق نظام FVS في كأس العالم للشباب

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 13:35

كتب : FilGoal

تقنية الـ FVS - مساعد الفيديو

ظهر نظام "FVS" الذي يتم تطبيقه لأول مرة في ملاعب كرة القدم لدراسة إمكانية استبداله بدلا من تقنية الفيديو "VAR".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراء تعديلات على تقنية الفيديو تنطلق في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

ويستهدف فيفا إجراء تعديل تقنية الفيديو بهدف تجنب ضياع الوقت خلال المباريات.

وتم تطبيق نظام الـ FVS بالفعل لأول مرة في الملاعب بمباراة كوريا الجنوبية أمام أوكرانيا، قبل أن يتم استخدامه مجددا في انتصار المغرب على إسبانيا.

وكل مدير فني يمتلك بطاقتين للتحدي وطلب عودة الحكم لمراجعة أحد قراراته الخاصة بالأهداف أو ركلات الجزاء أو البطاقات الحمراء المباشرة.

بينما يراجع الحكم الرابع الفيديو عقب أي هدف للحكم على مدى صحته واستدعاء حكم الساحة حال وجود شك لمراجعة قراره.

وتستضيف تشيلي منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

وكانت منتخب مصر للشباب قد استهل مشواره بالخسارة أمام اليابان بهدفين دون مقابل.

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزلندا مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة.

