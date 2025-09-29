بعد ربط اسمه باتحاد جدة.. ماركا: تشافي لا يفكر في التدريب بالسعودية حاليا

لا يفكر تشافي هيرنانديز في الذهاب إلى السعودية بالوقت الحالي رغم اهتمام اتحاد جدة بالتعاقد معه خلفا للفرنسي لوران بلان.

وكان اتحاد جدة قد أعلن إقالة لوران بلان بعد الخسارة أمام النصر ضمن منافسات الدوري السعودي.

وخسر اتحاد جدة أمام النصر 2-0 في كلاسيكو الجولة الرابعة من الدوري السعودي، ليزيد الضغط الجماهيري على الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن تشافي لا يفكر في التدريب بالسعودية بالوقت الحالي رغم اهتمام اتحاد جدة.

وأشار التقرير إلى أن تشافي يبحث عن مشروع متوسط أو طويل الأمد وهو سبب قراره بالتأني طوال الفترة الماضية.

ولم يقود تشافي أي فريق منذ رحيله عن برشلونة في 2024.

وكانت قد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اهتمام إدارة اتحاد جدة بالتفاوض مع يورجن كلوب رئيس الكرة العالمية بشركة ريد بُل والمشرف على أندية لايبزيج الألماني ونيويورك ريد بولز الأمريكي وريد بُل سالزبورج النمساوي لقيادة الفريق.

بينما تضم قائمة المرشحين بجانب كل من كلوب وكونسيساو كل من تشافي هيرنانديز ومواطنه أوناي إيمري والإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وتسعى إدارة اتحاد جدة إلى حسم ملف المدرب الجديد في أقرب وقت لضمان الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

يذكر أن بلان، البالغ من العمر 59 عامًا، تولى تدريب الاتحاد في يوليو 2024 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2026.

وإجمالًا، أشرف الفرنسي على الاتحاد في 46 مباراة، سجل خلالها 34 انتصارًا، وتعادل ست مراتٍ، وخسر في مثلها.

وانفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

الفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.