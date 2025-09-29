السعيد وزيزو يمتلكان الفرصة.. قائمة اللاعبين المسجلين بقميصي الأهلي والزمالك في القمة

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 12:24

كتب : محمد سمير

عبد الله السعيد - أحمد زيزو - الزمالك - الأهلي

ساعات تفصلنا عن انطلاق مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وتشهد قائمة الفريقين عددا من اللاعبين سبق لهم اللعب بقميصي الأهلي والزمالك.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع مواعيد مباريات الإثنين 29 سبتمبر 2025.. قمة الأهلي والزمالك ودوري أبطال آسيا كرة يد - الزمالك يخسر من برشلونة ويودع سوبر جلوب ثلاثي في التعليق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ويمتلك عبد الله السعيد فقط من الزمالك فرصة الانضمام لقائمة اللاعبين الذين سجلوا بقميصي الأهلي والزمالك.

بينما يمتلك زيزو الفرصة من الأهلي حال مشاركته وعدم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة.

وكان زيزو قد سجل بقميص الزمالك في شباك الأهلي سابقا، قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وحقق تسعة لاعبين ذلك الرقم الفريد آخرهم الثلاثي محمود كهربا وإمام عاشور وأشرف بنشرقي بعد تسجيلهم للأهلي عقب انضمامه للأحمر وبعد تسجيلهم للزمالك من قبل.

يمتلك الثنائي أحمد زيزو وعبد الله السعيد فقط من قائمة الفريقين الحالية فرصة الانضمام لتلك القائمة ليصبح عاشر لاعب يسجل للقطبين في القمة.

وتأتي قائمة اللاعبين الذين سجلوا بقميصي الأهلي والزمالك في القمة كالآتي:

1- عبد الكريم صقر

2- مصطفى كامل طه

3- لبيب محمود

4- جمال عبد الحميد

5- حسام حسن

6- أحمد حسن

7- محمود كهربا

8- إمام عاشور

9- أشرف بنشرقي

وسبق وأن لعب ثلاثي الأهلي ياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رضا اللعب بقميص الزمالك لكن لم يسجل أي منهم في شباك الأهلي.

كما لعب الثنائي ناصر ماهر وأحمد حمدي مع الأهلي لكن لم يسجل أيضا في شباك الزمالك.

الدوري المصري الأهلي الزمالك أحمد زيزو عبد الله السعيد
نرشح لكم
التشكيل - تراوري يقود الإسماعيلي.. وفيصل وشلبي أساسيان مع البنك الأهلي مواعيد مباريات الإثنين 29 سبتمبر 2025.. قمة الأهلي والزمالك ودوري أبطال آسيا المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع التعادل السابع.. إنبي يعود بنقطة أمام غزل المحلة سموحة يتعادل مع وادي دجلة.. وسلسلة اللاهزيمة للأصفر مستمرة بهدف عكسي.. مودرن يخطف نقطة في +98 أمام فاركو تقرير: توماسبيرج يتولى تدريب فريق بوجون البولندي رغم ارتباط اسمه بالأهلي
أخر الأخبار
التشكيل - تراوري يقود الإسماعيلي.. وفيصل وشلبي أساسيان مع البنك الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
صلاح على رأس قائمة ليفربول المسافرة إلى تركيا لمواجهة جالاتا سراي 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يجدد تعاقد مارك بيرنال حتى 2029 28 دقيقة | الدوري الإسباني
شبح مورينيو يطارده.. مؤتمر ماريسكا: لسنا بحاجة للدفاع عن أنفسنا 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - بعد شهرين من تعيينه.. الزمالك يعلن إقالة توماس فرانك ساعة | كرة يد
للمرة الثالثة في جدة.. الكشف عن مواعيد السوبر الإسباني 2 ساعة | الدوري الإسباني
منافس مصر - باتريس بوميل مديرا فنيا لمنتخب أنجولا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514312/السعيد-وزيزو-يمتلكان-الفرصة-قائمة-اللاعبين-المسجلين-بقميصي-الأهلي-والزمالك-في-القمة