السعيد فقط يمتلك الفرصة.. قائمة اللاعبين المسجلين بقميصي الأهلي والزمالك في القمة

ساعات تفصلنا عن انطلاق مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وتشهد قائمة الفريقين عددا من اللاعبين سبق لهم اللعب بقميصي الأهلي والزمالك.

ويمتلك عبد الله السعيد فقط فرصة الانضمام لقائمة اللاعبين الذين سجلوا بقميصي الأهلي والزمالك في القمة في ظل اقتراب غياب أحمد زيزو عن قائمة الأهلي.

وكان زيزو قد سجل بقميص الزمالك في شباك الأهلي سابقا، قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وحقق تسعة لاعبين ذلك الرقم الفريد آخرهم الثلاثي محمود كهربا وإمام عاشور وأشرف بنشرقي بعد تسجيلهم للأهلي عقب انضمامه للأحمر وبعد تسجيلهم للزمالك من قبل.

يمتلك عبد الله السعيد فقط من قائمة الفريقين الحالية فرصة الانضمام لتلك القائمة ليصبح عاشر لاعب يسجل للقطبين في القمة.

وتأتي قائمة اللاعبين الذين سجلوا بقميصي الأهلي والزمالك في القمة كالآتي:

1- عبد الكريم صقر

2- مصطفى كامل طه

3- لبيب محمود

4- جمال عبد الحميد

5- حسام حسن

6- أحمد حسن

7- محمود كهربا

8- إمام عاشور

9- أشرف بنشرقي

وسبق وأن لعب ثنائي الأهلي ياسر إبراهيم وياسين مرعي اللعب بقميص الزمالك لكن لم يسجل أي منهم في شباك الأهلي.

كما لعب الثنائي ناصر ماهر وأحمد حمدي مع الأهلي لكن لم يسجل أيضا في شباك الزمالك.