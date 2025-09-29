تعيين مايكل أوليفير حكما لمواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" طاقم تحكيم مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة فريق باريس سان جيرمان في تمام العاشرة من مساء بعد غدا الأربعاء.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا.

وكشف موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكان برشلونة حقق الفوز على حساب نيوكاسل في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما باريس سان جيرمان قد تغلب على أتالانتا بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

ويستضيف ملعب لويس كومبانيس (مونتجويك) مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان لعدم الانتهاء من التصاريح اللازمة والخاصة بملعب كامب نو.

وأدار مايكل أوليفير 9 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات بينهم 3 في دوري أبطال أوروبا.

وكان أوليفير قد أدار مواجهة فوز إنتر على أياكس بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بأبطال أوروبا.

وسبق وأن أدار أوليفير 4 مباريات لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا فاز في مباراة وخسر مثلها بينما تعادل مرتين.

بينما أدار 5 مباريات لباريس سان جيرمان وفاز الفريق الفرنسي في 3 منهم وتعادل مباراة وخسر مثلها.