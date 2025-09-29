تعيين مايكل أوليفير حكما لمواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 11:42

كتب : FilGoal

أوليفر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" طاقم تحكيم مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة فريق باريس سان جيرمان في تمام العاشرة من مساء بعد غدا الأربعاء.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
خطف الصدارة.. برشلونة يقلب النتيجة وينتصر على ريال سوسييداد كرة يد - خسارة كافية.. الأهلي يضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي كأس العالم كرة يد - الزمالك يخسر من برشلونة ويودع سوبر جلوب تشكيل برشلونة - الظهور الأول لـ تشيزني ودرو ضد ريال سوسييداد

وكشف موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكان برشلونة حقق الفوز على حساب نيوكاسل في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما باريس سان جيرمان قد تغلب على أتالانتا بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

ويستضيف ملعب لويس كومبانيس (مونتجويك) مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان لعدم الانتهاء من التصاريح اللازمة والخاصة بملعب كامب نو.

وأدار مايكل أوليفير 9 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات بينهم 3 في دوري أبطال أوروبا.

وكان أوليفير قد أدار مواجهة فوز إنتر على أياكس بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بأبطال أوروبا.

وسبق وأن أدار أوليفير 4 مباريات لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا فاز في مباراة وخسر مثلها بينما تعادل مرتين.

بينما أدار 5 مباريات لباريس سان جيرمان وفاز الفريق الفرنسي في 3 منهم وتعادل مباراة وخسر مثلها.

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تليجراف: موقف ماريسكا.. وسبب تواجد مالكي تشيلسي في غرف الملابس بعد هزيمة برايتون قائمة ريال مدريد - غياب كارباخال وميليتاو في مواجهة كيرات ألماتي مورينيو: الذهاب إلى ستامفورد بريدج؟ أنا جزء من تاريخ تشيلسي بعد إصابة ليوني.. ليفربول يعلن قيد كييزا في أبطال أوروبا باريس سان جيرمان يعلن غياب ماركينيوس عدة أسابيع أتشيربي يكشف سبب صناعة ثقب في حذائه برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال إيدي هاو: تعرضنا للعقاب من برشلونة.. وقدمنا أداءً شجاعا
أخر الأخبار
تليجراف: موقف ماريسكا.. وسبب تواجد مالكي تشيلسي في غرف الملابس بعد هزيمة برايتون 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد ربط اسمه باتحاد جدة.. ماركا: تشافي لا يفكر في التدريب بالسعودية حاليا 17 دقيقة | سعودي في الجول
السعيد فقط يمتلك الفرصة.. قائمة اللاعبين المسجلين بقميصي الأهلي والزمالك في القمة 42 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول ضد كريستال بالاس.. مواعيد مباريات الدور الرابع لكأس الرابطة 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعيين مايكل أوليفير حكما لمواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
منافس المصري - ياسر رضوان ينضم للجهاز الفني لنادي الاتحاد الليبي ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: تأكد غياب ديميرال عن مواجهة أهلي جدة أمام الدحيل 2 ساعة | سعودي في الجول
سانتوس يعلن عودة نيمار في نوفمبر 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514310/تعيين-مايكل-أوليفير-حكما-لمواجهة-برشلونة-ضد-باريس-سان-جيرمان-بأبطال-أوروبا