تقرير: تأكد غياب ديميرال عن مواجهة أهلي جدة أمام الدحيل

تأكد غياب التركي ميريح ديميرال مدافع أهلي جدة عن مواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الدحيل ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال آسيا للنخبة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تعرض ديميرال لنزلة برد حادة تسببت في غيابه أمام الحزم يوم الجمعة في الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أنه كان من المقرر انضمام ديميرال إلى بعثة الفريق في الدوحة بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بسفره، لكن المدافع التركي أبلغ الجهاز الفني بعدم قدرته على السفر.

ومن جانبه يدرس ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة، الاعتماد على محمد بكر في الدفاع.

وفي نفس السياق، بات إنزو ميلو جاهزا لخوض مباراة أهلي جدة ضد الدحيل بعد مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي.

وغاب ميلو أيضا عن مواجهة الحزم لعدم الجاهزية.

وكان أهلي جدة قد تغلب على ناساف كارشي في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة بنتيجة 4-2.

بينما تعرض الدحيل للهزيمة أمام الهلال بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات نفس الجولة.

وتغلب أهلي جدة في مباراته الأخيرة بالدوري السعودي على الحزم بهدفين دون مقابل.