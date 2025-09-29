سانتوس يعلن عودة نيمار في نوفمبر

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 10:43

كتب : FilGoal

نيمار

أعلن مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس عن عودة نيمار من الإصابة في نوفمبر المقبل.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في منتصف سبتمبر الجاري ويخضع لفترة تأهيلية.

وكشف تيكسيرا عبر موقع جلوبو البرازيلي أن نيمار يحتاج ستة أسابيع منذ تعرضه للإصابة من أجل التعافي والعودة للتدريبات.

أخبار متعلقة:
لمزاملة نيمار.. سانتوس يتعاقد مع الجزائري بلال براهيمي سانتوس يعلن إصابة نيمار تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب أذربيجان

وأشار رئيس نادي سانتوس إلى أنه من المتوقع تعافي نيمار من إصابته في عضلة الفخذ الأيمن مع بداية نوفمبر المقبل.

وبذلك يلحق نيمار بآخر 8 جولات من مسابقة الدوري البرازيلي قبل نهاية تعاقده مع سانتوس نهاية هذا العام.

ويحتل سانتوس المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة من 24 مباراة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

بينما يفصل سانتوس نقطتين عن التأهل لمرحلة المنافسة على بطاقة التأهل لبطولة كوبا سود أمريكانا.

وخاض نيمار 13 مباراة بقميص سانتوس سجل 3 في 983 دقيقة هذا الموسم بالدوري البرازيلي.

وإجمالا خاض نيمار مع الفريق منذ انضمامه قادما من الهلال 21 مباراة سجل 6 وصنع 3.

نيمار سانتوس الدوري البرازيلي
نرشح لكم
إنتر ميامي يتعثر بالتعادل أمام تورونتو ضمن منافسات الدوري الأمريكي مجموعة مصر - تشيلي تخطف انتصارا مثيرا أمام نيوزلندا في الدقيقة 97 بكأس العالم للشباب كوبا ليبرتادوريس – فلامنجو ينجو من فخ إستوديانتيس ويتأهل لنصف النهائي ترامب: سننقل مباريات كأس العالم من أي مدينة غير آمنة "القصة الجميلة".. بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل لمزاملة نيمار.. سانتوس يتعاقد مع الجزائري بلال براهيمي
أخر الأخبار
تعيين مايكل أوليفير حكما لمواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس المصري - ياسر رضوان ينضم للجهاز الفني لنادي الاتحاد الليبي 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: تأكد غياب ديميرال عن مواجهة أهلي جدة أمام الدحيل ساعة | سعودي في الجول
سانتوس يعلن عودة نيمار في نوفمبر ساعة | أمريكا
"حظوظ كونسيساو تتراجع".. الرياضية: كلوب بين خمسة مرشحين لتدريب اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
يايسله: تجاوزنا خسارة بيراميدز.. ومستعدون لمواجهة الدحيل 2 ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الإثنين 29 سبتمبر 2025.. قمة الأهلي والزمالك ودوري أبطال آسيا 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 11 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514307/سانتوس-يعلن-عودة-نيمار-في-نوفمبر