سانتوس يعلن عودة نيمار في نوفمبر

أعلن مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس عن عودة نيمار من الإصابة في نوفمبر المقبل.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في منتصف سبتمبر الجاري ويخضع لفترة تأهيلية.

وكشف تيكسيرا عبر موقع جلوبو البرازيلي أن نيمار يحتاج ستة أسابيع منذ تعرضه للإصابة من أجل التعافي والعودة للتدريبات.

وأشار رئيس نادي سانتوس إلى أنه من المتوقع تعافي نيمار من إصابته في عضلة الفخذ الأيمن مع بداية نوفمبر المقبل.

وبذلك يلحق نيمار بآخر 8 جولات من مسابقة الدوري البرازيلي قبل نهاية تعاقده مع سانتوس نهاية هذا العام.

ويحتل سانتوس المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة من 24 مباراة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

بينما يفصل سانتوس نقطتين عن التأهل لمرحلة المنافسة على بطاقة التأهل لبطولة كوبا سود أمريكانا.

وخاض نيمار 13 مباراة بقميص سانتوس سجل 3 في 983 دقيقة هذا الموسم بالدوري البرازيلي.

وإجمالا خاض نيمار مع الفريق منذ انضمامه قادما من الهلال 21 مباراة سجل 6 وصنع 3.