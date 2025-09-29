"حظوظ كونسيساو تتراجع".. الرياضية: كلوب بين خمسة مرشحين لتدريب اتحاد جدة

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 10:22

كتب : FilGoal

مؤتمر يورجن كلوب مع ريد بل

دخل يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول دائرة المرشحين لقيادة اتحاد جدة السعودي خلفا لرحيل الفرنسي لوران بلان.

وكان اتحاد جدة قد أعلن إقالة لوران بلان بعد الخسارة أمام النصر ضمن منافسات الدوري السعودي.

وخسر اتحاد جدة أمام النصر 2-0 في كلاسيكو الجولة الرابعة من الدوري السعودي، ليزيد الضغط الجماهيري على الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق.

أخبار متعلقة:
موريتو: تشافي يدخل دائرة المرشحين لقيادة اتحاد جدة اتحاد جدة ينفي تدخل بنزيمة في إقالة لوران بلان خسارة الكلاسيكو = الرحيل.. اتحاد جدة يعلن إقالة لوران بلان تقرير: اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع سيرجيو كونسيساو

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اهتمام إدارة اتحاد جدة بالتفاوض مع يورجن كلوب رئيس الكرة العالمية بشركة ريد بُل والمشرف على أندية لايبزيج الألماني ونيويورك ريد بولز الأمريكي وريد بُل سالزبورج النمساوي لقيادة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو قد تراجعت حظوظه في قيادة اتحاد جدة.

بينما تضم قائمة المرشحين بجانب كل من كلوب وكونسيساو كل من تشافي هيرنانديز ومواطنه أوناي إيمري والإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وتسعى إدارة اتحاد جدة إلى حسم ملف المدرب الجديد في أقرب وقت لضمان الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

يذكر أن بلان، البالغ من العمر 59 عامًا، تولى تدريب الاتحاد في يوليو 2024 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2026.

وإجمالًا، أشرف الفرنسي على الاتحاد في 46 مباراة، سجل خلالها 34 انتصارًا، وتعادل ست مراتٍ، وخسر في مثلها.

بلان كان قد قاد الاتحاد للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.

وانفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

الفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.

يورجن كلوب الدوري السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
تقرير: تأكد غياب ديميرال عن مواجهة أهلي جدة أمام الدحيل يايسله: تجاوزنا خسارة بيراميدز.. ومستعدون لمواجهة الدحيل تصفيات كأس العالم - رينار يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهتي إندونيسيا والعراق موريتو: تشافي يدخل دائرة المرشحين لقيادة اتحاد جدة اتحاد جدة ينفي تدخل بنزيمة في إقالة لوران بلان جوميز: لا أعلم ما فائدة استقدام حكام أجانب بالدوري السعودي.. وكنا الأفضل أمام القادسية رغم الطرد بعد الخسارة من القادسية.. الفتح السعودي يصدر بيانا بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة خسارة الكلاسيكو = الرحيل.. اتحاد جدة يعلن إقالة لوران بلان
أخر الأخبار
تعيين مايكل أوليفير حكما لمواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس المصري - ياسر رضوان ينضم للجهاز الفني لنادي الاتحاد الليبي 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: تأكد غياب ديميرال عن مواجهة أهلي جدة أمام الدحيل 46 دقيقة | سعودي في الجول
سانتوس يعلن عودة نيمار في نوفمبر ساعة | أمريكا
"حظوظ كونسيساو تتراجع".. الرياضية: كلوب بين خمسة مرشحين لتدريب اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
يايسله: تجاوزنا خسارة بيراميدز.. ومستعدون لمواجهة الدحيل ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الإثنين 29 سبتمبر 2025.. قمة الأهلي والزمالك ودوري أبطال آسيا ساعة | الدوري المصري
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 10 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514306/حظوظ-كونسيساو-تتراجع-الرياضية-كلوب-بين-خمسة-مرشحين-لتدريب-اتحاد-جدة