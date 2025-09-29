"حظوظ كونسيساو تتراجع".. الرياضية: كلوب بين خمسة مرشحين لتدريب اتحاد جدة

دخل يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول دائرة المرشحين لقيادة اتحاد جدة السعودي خلفا لرحيل الفرنسي لوران بلان.

وكان اتحاد جدة قد أعلن إقالة لوران بلان بعد الخسارة أمام النصر ضمن منافسات الدوري السعودي.

وخسر اتحاد جدة أمام النصر 2-0 في كلاسيكو الجولة الرابعة من الدوري السعودي، ليزيد الضغط الجماهيري على الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اهتمام إدارة اتحاد جدة بالتفاوض مع يورجن كلوب رئيس الكرة العالمية بشركة ريد بُل والمشرف على أندية لايبزيج الألماني ونيويورك ريد بولز الأمريكي وريد بُل سالزبورج النمساوي لقيادة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو قد تراجعت حظوظه في قيادة اتحاد جدة.

بينما تضم قائمة المرشحين بجانب كل من كلوب وكونسيساو كل من تشافي هيرنانديز ومواطنه أوناي إيمري والإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وتسعى إدارة اتحاد جدة إلى حسم ملف المدرب الجديد في أقرب وقت لضمان الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

يذكر أن بلان، البالغ من العمر 59 عامًا، تولى تدريب الاتحاد في يوليو 2024 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2026.

وإجمالًا، أشرف الفرنسي على الاتحاد في 46 مباراة، سجل خلالها 34 انتصارًا، وتعادل ست مراتٍ، وخسر في مثلها.

بلان كان قد قاد الاتحاد للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.

وانفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

الفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.