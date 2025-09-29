يايسله: تجاوزنا خسارة بيراميدز.. ومستعدون لمواجهة الدحيل

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 10:05

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله

يرى الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة أن الفريق قد نجح في تجاوز الخسارة أمام بيراميدز في كأس القارات الثلاث.

وتوج بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال بعد الفوز على أهلي جدة بملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال يايسله في مؤتمر صحفي: "مستعدون لمواجهة الدحيل، وهم فريق منظم جدا ويملك جودة مرتفعة".

وتابع "تجاوزنا خسارة بيراميدز، والهزيمة في البطولة القارية لم تؤثر بنا بل نجحنا في تحقيق الفوز بعدها مباشرة في الدوري".

واختتم يايسله تصريحاته "ليس من خططنا بالتأكيد أن نتأخر في النتيجة ثم نعود، الجميع يعرف أن كرة القدم معقدة، والأهم هو أن نقلل من الأخطاء داخل الفريق".

ومن جانبه كشف علي مجرشي الظهير الأيمن للفريق "خسارتنا أمام بيراميدز ليست الهزيمة الأولى التي نواجهها، واللاعب المحترف عليه تجاوز هذه المراحل الصعبة".

وكان أهلي جدة قد تغلب على ناساف كارشي في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة بنتيجة 4-2.

بينما تعرض الدحيل للهزيمة أمام الهلال بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات نفس الجولة.

وتغلب أهلي جدة في مباراته الأخيرة بالدوري السعودي على الحزم بهدفين دون مقابل.

