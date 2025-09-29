مواعيد مباريات الإثنين 29 سبتمبر 2025.. قمة الأهلي والزمالك ودوري أبطال آسيا

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 09:54

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - شعار النادي

يشهد اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات أبرزها قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
ثلاثي في التعليق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع "غياب جراديشار وتعافي أفشة وإصابة جديدة لداري".. في الجول يكشف كواليس الأهلي قبل معسكر القمة الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الدوري المصري

يستضيف الإسماعيلي فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وتقام المباراة على استاد الإسماعيلية وتذاع عبر قناة أون سبورت 2 في تمام الخامسة مساء.

وفي نفس التوقيت، يواجه الجونة فريق سيراميكا كليوباترا على استاد خالد بشارة.

بينما يستضيف استاد القاهرة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت 1 وأون سبورت 2.

ويعلق الثنائي أيمن الكاشف وبلال علام على المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يعلق مؤمن حسن ويرافقه طلعت يوسف في التحليل عبر قناة أون سبورت 2.

دوري أبطال آسيا للنخبة

يحل الهلال ضيفا على ناساف كارشي في الخامسة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة الكأس 6.

بينما الوحدة الإماراتي يحل ضيفا على تراكتور في تمام السابعة مساء وتذاع عبر نفس القناة.

أما الغرافة القطري فيستضيف فريق الشرطة العراقي في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة الكأس 5.

وتختتم مباريات اليوم بقمة عربية عندما يحل أهلي جدة ضيفا على الدحيل القطري في التاسعة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 5.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع التعادل السابع.. إنبي يعود بنقطة أمام غزل المحلة سموحة يتعادل مع وادي دجلة.. وسلسلة اللاهزيمة للأصفر مستمرة بهدف عكسي.. مودرن يخطف نقطة في +98 أمام فاركو تقرير: توماسبيرج يتولى تدريب فريق بوجون البولندي رغم ارتباط اسمه بالأهلي غزل المحلة يعلن الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصنع البشبيشي ثلاثي في التعليق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
منافس المصري - ياسر رضوان ينضم للجهاز الفني لنادي الاتحاد الليبي 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: تأكد غياب ديميرال عن مواجهة أهلي جدة أمام الدحيل 23 دقيقة | سعودي في الجول
سانتوس يعلن عودة نيمار في نوفمبر 43 دقيقة | أمريكا
"حظوظ كونسيساو تتراجع".. الرياضية: كلوب بين خمسة مرشحين لتدريب اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
يايسله: تجاوزنا خسارة بيراميدز.. ومستعدون لمواجهة الدحيل ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الإثنين 29 سبتمبر 2025.. قمة الأهلي والزمالك ودوري أبطال آسيا ساعة | الدوري المصري
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 10 ساعة | الوطن العربي
كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514304/مواعيد-مباريات-الإثنين-29-سبتمبر-2025-قمة-الأهلي-والزمالك-ودوري-أبطال-آسيا