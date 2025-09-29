مواعيد مباريات الإثنين 29 سبتمبر 2025.. قمة الأهلي والزمالك ودوري أبطال آسيا

يشهد اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات أبرزها قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف الإسماعيلي فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وتقام المباراة على استاد الإسماعيلية وتذاع عبر قناة أون سبورت 2 في تمام الخامسة مساء.

وفي نفس التوقيت، يواجه الجونة فريق سيراميكا كليوباترا على استاد خالد بشارة.

بينما يستضيف استاد القاهرة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت 1 وأون سبورت 2.

ويعلق الثنائي أيمن الكاشف وبلال علام على المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يعلق مؤمن حسن ويرافقه طلعت يوسف في التحليل عبر قناة أون سبورت 2.

دوري أبطال آسيا للنخبة

يحل الهلال ضيفا على ناساف كارشي في الخامسة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة الكأس 6.

بينما الوحدة الإماراتي يحل ضيفا على تراكتور في تمام السابعة مساء وتذاع عبر نفس القناة.

أما الغرافة القطري فيستضيف فريق الشرطة العراقي في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة الكأس 5.

وتختتم مباريات اليوم بقمة عربية عندما يحل أهلي جدة ضيفا على الدحيل القطري في التاسعة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 5.