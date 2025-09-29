كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا

افتتح منتخب المغرب مشواره في كأس العالم للشباب بالفوز 2-0 على إسبانيا في البطولة المقامة في تشيلي.

وتستضيف تشيلي نهائيات كأس العالم للشباب في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر المقبل.

وتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 3 نقاط في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا البرازيل والمكسيك.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

وتقدم منتخب المغرب بالهدف الأول في الدقيقة 54 بهدف من ياسر زابيري الذي انفرد وأودع الكرة في الشباك.

وبعد 3 دقائق ضاعف جاسم ياسين الهدف الثاني بعد عرضية أرضية.

وسيلتقي منتخب المغرب مع البرازيل في الجولة الثانية يوم الخميس المقبل.

وتعد تلك أول مشاركة للمغرب في كأس العالم من 2005 والتي حققوا خلالها المركز الرابع.

ويشارك منتخب المغرب في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.