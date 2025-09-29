كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 00:53

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي أن أداء فريقه أعجبه رغم الخسارة من ميلان.

وانتصر ميلان على نابولي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الخامسة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "من المؤسف أننا استقبلنا هدفا مبكرا جدا، كان بإمكان الفريق ككل أن يتعامل بشكل أفضل".

أخبار متعلقة:
ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي من المطالبة برحيله لتجديد عقده.. بوليتانو مستمر مع نابولي حتى 2028 كونتي: نابولي غير معتاد على اللعب أوروبيا.. وتعاقداتنا ليست رائعة بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري

وأضاف "البدء في سان سيرو والتأخر بهدف بعد 4 دقائق ليس بالأمر السهل، أعجبني أداء الفريق في الشوط الأول أيضا، ضغطنا ميلان عاليا جدا، وخلقنا فرصا للتسجيل".

وأكمل "لا يزال هناك عمل يجب القيام به، لأننا مؤخرا نستقبل الكثير من الأهداف، الدفاع كان دائما أكبر نقاط قوتنا، لذا علينا الاستمرار في العمل والتحسن".

وأنهى حديثه قائلا: "اللعب بهذه الشخصية القوية ضد ميلان في سان سيرو يجب أن يمنحنا شعورا إيجابيا".

وفاز ميلان على نابولي مجددا في سان سيرو بعدما خسر العام الماضي بثنائية دون رد أمام أنصاره.

الخسارة هي الأولى لحامل اللقب والتي جعلته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان الذي تصدر برصيد 12 نقطة.

الدوري الإيطالي ميلان نابولي أنطونيو كونتي
نرشح لكم
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى فليك: الصدارة تضع الضغوط على ريال مدريد.. ولهذا السبب استبدلت أولمو خطف الصدارة.. برشلونة يقلب النتيجة وينتصر على ريال سوسييداد عاد سلاح الركنيات في الـ+96.. رأسية جابريال تمنح أرسنال فوزا قاتلا على نيوكاسل
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 4 ساعة | الوطن العربي
كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق 6 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 6 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514302/كونتي-أعجبني-أداء-الفريق-رغم-الخسارة-من-ميلان-ونستقبل-أهداف-كثيرة