كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي أن أداء فريقه أعجبه رغم الخسارة من ميلان.

وانتصر ميلان على نابولي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الخامسة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "من المؤسف أننا استقبلنا هدفا مبكرا جدا، كان بإمكان الفريق ككل أن يتعامل بشكل أفضل".

وأضاف "البدء في سان سيرو والتأخر بهدف بعد 4 دقائق ليس بالأمر السهل، أعجبني أداء الفريق في الشوط الأول أيضا، ضغطنا ميلان عاليا جدا، وخلقنا فرصا للتسجيل".

وأكمل "لا يزال هناك عمل يجب القيام به، لأننا مؤخرا نستقبل الكثير من الأهداف، الدفاع كان دائما أكبر نقاط قوتنا، لذا علينا الاستمرار في العمل والتحسن".

وأنهى حديثه قائلا: "اللعب بهذه الشخصية القوية ضد ميلان في سان سيرو يجب أن يمنحنا شعورا إيجابيا".

وفاز ميلان على نابولي مجددا في سان سيرو بعدما خسر العام الماضي بثنائية دون رد أمام أنصاره.

الخسارة هي الأولى لحامل اللقب والتي جعلته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان الذي تصدر برصيد 12 نقطة.