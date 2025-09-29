أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

أليجري

أشاد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ ميلان بأداء لوكا مودريتش بعد الفوز على نابولي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وانتصر ميلان على نابولي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الخامسة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وقال أليجري عبر دازن إيطاليا: "سعيد للفوز المهم والصعب للغاية أمام فريق بجودة نابولي".

وأضاف "لعبنا شوط أول ممتاز، وفي الثاني للأسف لعبنا بـ 10 لاعبين، لكننا عرفنا كيف ندافع، في هذه المواقف تضطر لأن تقلص فرصك في تسجيل الأهداف".

وأكمل "اللاعبون ظهروا بشكل جيد لكن هذه فقط بداية، علينا أن نستمتع بالفوز الليلة وبدءا من صباح الغد سنركز على المباراة المقبلة قبل التوقف الدولي".

وأردف "لياو يستعيد لياقته البدنية، وكذلك نكونكو، هناك علامات إيجابية ننتظرها".

وأردف عن تواجد مودريتش في خط وسط ميلان: "وجوده أمام الدفاع يعطينا الجودة وكذلك الذكاء في غلق ممرات التمرير، أيضا يستعيد الكرة بقطع مسارها أكثر من الدخول في ثنائيات، هو لاعب قيّم للغاية".

وأتم عن تصدر الترتيب: "كرة القدم غريبة، أمام كريمونيسي لم يتصد ماينيان لأي فرصة، وعوقبنا بهدفين وأهدرنا عدة فرص، كانت تلك المباراة الأولى، وكلما لعبنا أكثر كلما أصبحنا أفضل".

سجل هدفي ميلان أليكسيس ساليميكيريس وكريستيان بوليسيتش، فيما سجل كيفين دي بروين هدف نابولي الوحيد.

انتصر ميلان على نابولي مجددا في سان سيرو بعدما خسر العام الماضي بثنائية دون رد أمام أنصاره.

الخسارة هي الأولى لحامل اللقب والتي جعلته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان الذي تصدر برصيد 12 نقطة.

