ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - ميلان

انتصر ميلان على نابولي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الخامسة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

سجل هدفي ميلان أليكسيس ساليميكيريس وكريستيان بوليسيتش، فيما سجل كيفين دي بروين هدف نابولي الوحيد.

انتصر ميلان على نابولي مجددا في سان سيرو بعدما خسر العام الماضي بثنائية دون رد أمام أنصاره.

أخبار متعلقة:
رابيو: لاعبو ميلان يتعلمون من أليجري احتفل بالبالونة الحمراء.. نكونكو يسجل ويقود ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا لياو يروي قصة رفضه الانضمام لـ إنتر من أجل ميلان سكاي: الموافقة على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر

الخسارة هي الأولى لحامل اللقب والتي جعلته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان الذي تصدر برصيد 12 نقطة.

وتقدم ميلان مبكرا بهدف في الدقيقة 3 بعدما حول ساليميكيريس عرضية بوليستش في الشباك.

وفي الدقيقة 31 بعد عرضية أرضية مهدها يوسف فوفانا لبوليستيش وحولها الأمريكي في الشباك معلنا تقدم ميلان بهدفين في أول شوط.

ومنذ انضمامه إلى الدوري الإيطالي أصبح الأمريكي أكثر لاعب ساهم بالأهداف في آخر 3 مواسم بتسجيل 27 هدفا وصناعة 17 بإجمالي 46 هدفا متفوقا على لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر صاحب الـ 45 مساهمة.

في الشوط الثاني اشتعلت المباراة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لنابولي وأشهر بطاقة حمراء لبيرفيس إستوبينيان بداعي شد لاعب الضيوف قبل تسجيل هدف تقليص الفارق.

وبالفعل سجل كيفين دي بروين من ركلة جزاء هدف نابولي مقلصا الفارق لتصبح المباراة على صفيح سخان قبل نصف ساعة على النهاية.

وأصبح دي بروين أول لاعب يسجل في أول 3 مباريات خارج ملعبه في الدوري الإيطالي منذ شيشتوف بيونتيك في 2018 وميروسلاف كلوزه في 2011 وماورو زارتي في 2008.

وفي الدقيقة 70 شارك رافائيل لياو لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كأس إيطاليا شهر أغسطس.

ومنع القائم الأيسر فرصة التعادل لنابولي عن طريق ديفيد نيريس في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بفوز ميلان.

الدوري الإيطالي ميلان نابولي
نرشح لكم
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى فليك: الصدارة تضع الضغوط على ريال مدريد.. ولهذا السبب استبدلت أولمو خطف الصدارة.. برشلونة يقلب النتيجة وينتصر على ريال سوسييداد عاد سلاح الركنيات في الـ+96.. رأسية جابريال تمنح أرسنال فوزا قاتلا على نيوكاسل
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 4 ساعة | الوطن العربي
كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق 6 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 6 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514300/ميلان-بـ-10-لاعبين-ينتصر-على-نابولي-ويتصدر-الدوري-الإيطالي