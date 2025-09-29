ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي

انتصر ميلان على نابولي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الخامسة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

سجل هدفي ميلان أليكسيس ساليميكيريس وكريستيان بوليسيتش، فيما سجل كيفين دي بروين هدف نابولي الوحيد.

انتصر ميلان على نابولي مجددا في سان سيرو بعدما خسر العام الماضي بثنائية دون رد أمام أنصاره.

الخسارة هي الأولى لحامل اللقب والتي جعلته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان الذي تصدر برصيد 12 نقطة.

وتقدم ميلان مبكرا بهدف في الدقيقة 3 بعدما حول ساليميكيريس عرضية بوليستش في الشباك.

جووووووووول الهدف الأول لميلان 🔥🔥🔥

وفي الدقيقة 31 بعد عرضية أرضية مهدها يوسف فوفانا لبوليستيش وحولها الأمريكي في الشباك معلنا تقدم ميلان بهدفين في أول شوط.

ومنذ انضمامه إلى الدوري الإيطالي أصبح الأمريكي أكثر لاعب ساهم بالأهداف في آخر 3 مواسم بتسجيل 27 هدفا وصناعة 17 بإجمالي 46 هدفا متفوقا على لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر صاحب الـ 45 مساهمة.

بوليسيتش يووووزع ويتقدم بالثاني لميلان 🔥🔥

في الشوط الثاني اشتعلت المباراة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لنابولي وأشهر بطاقة حمراء لبيرفيس إستوبينيان بداعي شد لاعب الضيوف قبل تسجيل هدف تقليص الفارق.

وبالفعل سجل كيفين دي بروين من ركلة جزاء هدف نابولي مقلصا الفارق لتصبح المباراة على صفيح سخان قبل نصف ساعة على النهاية.

وأصبح دي بروين أول لاعب يسجل في أول 3 مباريات خارج ملعبه في الدوري الإيطالي منذ شيشتوف بيونتيك في 2018 وميروسلاف كلوزه في 2011 وماورو زارتي في 2008.

ديبروووين يقللللص الفارق من ركلة جزاء 🔵

وفي الدقيقة 70 شارك رافائيل لياو لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كأس إيطاليا شهر أغسطس.

ومنع القائم الأيسر فرصة التعادل لنابولي عن طريق ديفيد نيريس في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بفوز ميلان.

