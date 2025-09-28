خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع

استبعد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك شيكو بانزا لاعب الفريق من قائمة الفريق للقمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما الاثنين المقبل في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيريرا قرر استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك المستدعاه لمباراة الأهلي.

وعلى الجناب الآخر يتواجد نبيل عماد بعد تعافيه من الإصابة وظهور أحمد ربيع الأول.

وتم استبعاد شيكو بانزا مرتين من قبل، المرة الأولى قبل مباراة المصري بسبب عودته متأخرا من أنجولا.

والمرة الأخرى قبل مباراة الإسماعيلي لأسباب فنية، لكنه تواجد وشارك كبديل في المباراة الماضية ضد الجونة.

وكان نبيل عماد قد تم استبداله في مباراة الجونة بسبب إصابته لكنه تعافى.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 17 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 12 نقطة عقب مرور 8 جولات مع مباراة أقل للأهلي.