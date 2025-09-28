كرة يد – أحمد عادل: سعيد بمواجهة الأهلي فريقي السابق.. وهدفنا التأهل للنهائي

شدد أحمد عادل لاعب منتخب مصر لكرة اليد وفيزبريم المجري على أن فريقه استعد جيدا لمواجهة الأهلي في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب".

وخسر الأهلي أمام فيزبريم المجري 31-22 في ختام مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وقال أحمد عادل عبر قناة أون سبورت: "سعيد بمواجهة الأهلي فريقي السابق، وهو فريق قوي وكنا نستعد لهم بكل قوة وتركيز واستطعنا تنفيذ تعليمات المدرب في الشوط الثاني وتحقيق الفوز".

وأضاف "الآن نحن في نصف النهائي وسنبدأ الاستعداد للمباراة ونسعى للفوز والتأهل".

وبذلك يتأهل فيزبريم في صدارة المجموعة، رفقة برشلونة الإسباني وماجديبورج الألماني متصدري مجموعتيهما.

أما الأهلي فتأهل كأفضل أصحاب المركز الثاني، بفارق أهداف +18.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد برشلونة الإسباني، ويلتقي فيزبريم مع ماجديبورج الألماني.