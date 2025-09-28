كرة يد – أحمد عادل: سعيد بمواجهة الأهلي فريقي السابق.. وهدفنا التأهل للنهائي

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

أحمد عادل - كرة يد

شدد أحمد عادل لاعب منتخب مصر لكرة اليد وفيزبريم المجري على أن فريقه استعد جيدا لمواجهة الأهلي في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب".

وخسر الأهلي أمام فيزبريم المجري 31-22 في ختام مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وقال أحمد عادل عبر قناة أون سبورت: "سعيد بمواجهة الأهلي فريقي السابق، وهو فريق قوي وكنا نستعد لهم بكل قوة وتركيز واستطعنا تنفيذ تعليمات المدرب في الشوط الثاني وتحقيق الفوز".

أخبار متعلقة:
كرة يد - علي زين: الأهلي من أفضل فرق العالم ومواجهته كانت صعبة كرة يد - خسارة كافية.. الأهلي يضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي كأس العالم

وأضاف "الآن نحن في نصف النهائي وسنبدأ الاستعداد للمباراة ونسعى للفوز والتأهل".

وبذلك يتأهل فيزبريم في صدارة المجموعة، رفقة برشلونة الإسباني وماجديبورج الألماني متصدري مجموعتيهما.

أما الأهلي فتأهل كأفضل أصحاب المركز الثاني، بفارق أهداف +18.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد برشلونة الإسباني، ويلتقي فيزبريم مع ماجديبورج الألماني.

كرة يد أحمد عادل كأس العالم للأندية لكرة اليد فيزبريم
نرشح لكم
كرة يد - علي زين: الأهلي من أفضل فرق العالم ومواجهته كانت صعبة كرة يد - خسارة كافية.. الأهلي يضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي كأس العالم انتهت كرة يد - الأهلي (22)-(31) فيزبريم.. ختام مجموعات كأس العالم للأندية كرة يد - الزمالك يخسر من برشلونة ويودع سوبر جلوب انتهت سوبر جلوب لليد - برشلونة (47)-(25) الزمالك.. الأبيض يودع البطولة مواعيد مباريات الأحد 28 سبتمبر 2025.. الدوري المصري وبرشلونة وقمة إيطالية ومونديال اليد كرة يد - بعد انتصارات برشلونة وفيزبريم.. سيناريوهات صعود الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يسحق جامعة سيدني في كأس العالم للأندية.. ويواجه الرباعي المصري
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 2 ساعة | الوطن العربي
كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514295/كرة-يد-أحمد-عادل-سعيد-بمواجهة-الأهلي-فريقي-السابق-وهدفنا-التأهل-للنهائي