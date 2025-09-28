فليك: الصدارة تضع الضغوط على ريال مدريد.. ولهذا السبب استبدلت أولمو

يرى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أن صدارة فريقه لجدول ترتيب الدوري الإسباني يضع الصغوط على ريال مدريد.

وقلب برشلونة النتيجة على منافسه ريال سوسييداد وتمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز على ريال سوسييداد كان جماعيا وصعبا، لكن مستحقا".

وأضاف "من الرائع عودة لامين يامال الجميع رأى مدى جودته، الفريق بأكمله قدم أداء رائعا، لقد حصلنا على 68 ساعة راحة فقط منذ المباراة الأخيرة، ومن المذهل أن جميع اللاعبين يقدمون كل ما لديهم".

وأكمل "صدارة الدوري أمر جيد، رغم أننا أجرينا الكثير من التغييرات في التشكيل الأساسي، إلا أن الجميع أعطى ما لديه وهذا ما أحبه، الطريق لا يزال طويلا وعلينا الاستمرار في العمل".

وتابع "الصدارة تضع الضغط على ريال مدريد والفرق الأخرى خلفه، علينا أن ندافع عن هذا المركز".

وواصل "بيدري لا يرتاح؟ هو لاعب مميز ورائع وأصبح أفضل في قيادة الفريق، يتحرك في كل مكان في الملعب ويمنحنا السيطرة على الكرة ويعرف أين يجب أن يتمركز".

وشدد "لدينا الكثير من الفرص من الكرات الثابتة لأننا نتدرب عليها".

وأوضح "خروج داني أولمو كان بسبب التفكير في مباراة باريس سان جيرمان المقبلة وسيبدأ أساسيا ضده".

وأنهى حديثه قائلا: "لامين وبالون دور؟ هذا قرار لا يمكننا تغييره، لكن في العام القادم أعتقد أنه سيحاول تحقيقها، بالنسبة لجميع اللاعبين، إنها إنجاز عظيم. لدينا الكثير من اللاعبين القادرين على الفوز بها".

وخطف برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مستغلا خسارة ريال مدريد من أتلتيكو مدريد في دربي المدينة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ووصل لامين يامال لصناعة الهدف رقم 24 منذ الموسم الماضي في جميع البطولات ليكون الثاني في قائمة أكثر صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الـ 5، فقط يتفوق عليه محمد صلاح لاعب ليفربول بـ 26 صناعة.

وعادل هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أطول سلسلة تسجيل في مباريات متتالية في جميع المسابقات إذ سجل في 44 مباراة متتالية من ديسمبر 2024 حتى الآن.

وكان برشلونة قد فعل ذلك بين عامي 1942 و1944.

وتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بينما توقف رصيد ريال سوسييداد عند النقطة الخامسة في المركز الـ 17.