كرة يد - علي زين: الأهلي من أفضل فرق العالم ومواجهته كانت صعبة

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 22:30

كتب : FilGoal

علي زين لاعب فيزبريم المجري

شدد علي زين لاعب منتخب مصر وفريق فيزبريم المجري على أن الأهلي يعد الآن من أفضل فرق كرة اليد في العالم.

وخسر الأهلي أمام فيزبريم المجري 31-22 في ختام مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وقال علي زين عبر قناة أون سبورت: "الفوز على الأهلي كان مهما بالنسبة لنا، الأهلي فريق قوي جدا وعلى أعلى مستوى ويعتبر من أفضل فرق العالم وكان من الطبيعي أن تكون المباراة صعبة".

أخبار متعلقة:
كرة يد - خسارة كافية.. الأهلي يضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي كأس العالم كرة يد - الزمالك يخسر من برشلونة ويودع سوبر جلوب

وأضاف "نعرف أن الأهلي فريق قوي وصعب منذ أن لعبنا ضده في فترة إعداد الموسم".

وأتم تصريحاته "المباراة كانت متقاربة وحسمنا الفوز ببعض التفاصيل الصغيرة في الدفاع والهجوم".

وبذلك يتأهل فيزبريم في صدارة المجموعة، رفقة برشلونة الإسباني وماجديبورج الألماني متصدري مجموعتيهما.

أما الأهلي فتأهل كأفضل أصحاب المركز الثاني، بفارق أهداف +18.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد برشلونة الإسباني، ويلتقي فيزبريم مع ماجديبورج الألماني.

كرة يد الأهلي علي زين كأس العالم للأندية سوبر جلوب
نرشح لكم
كرة يد – أحمد عادل: سعيد بمواجهة الأهلي فريقي السابق.. وهدفنا التأهل للنهائي كرة يد - خسارة كافية.. الأهلي يضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي كأس العالم انتهت كرة يد - الأهلي (22)-(31) فيزبريم.. ختام مجموعات كأس العالم للأندية كرة يد - الزمالك يخسر من برشلونة ويودع سوبر جلوب انتهت سوبر جلوب لليد - برشلونة (47)-(25) الزمالك.. الأبيض يودع البطولة مواعيد مباريات الأحد 28 سبتمبر 2025.. الدوري المصري وبرشلونة وقمة إيطالية ومونديال اليد كرة يد - بعد انتصارات برشلونة وفيزبريم.. سيناريوهات صعود الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يسحق جامعة سيدني في كأس العالم للأندية.. ويواجه الرباعي المصري
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 2 ساعة | الوطن العربي
كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514293/كرة-يد-علي-زين-الأهلي-من-أفضل-فرق-العالم-ومواجهته-كانت-صعبة