كرة يد - علي زين: الأهلي من أفضل فرق العالم ومواجهته كانت صعبة

شدد علي زين لاعب منتخب مصر وفريق فيزبريم المجري على أن الأهلي يعد الآن من أفضل فرق كرة اليد في العالم.

وخسر الأهلي أمام فيزبريم المجري 31-22 في ختام مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وقال علي زين عبر قناة أون سبورت: "الفوز على الأهلي كان مهما بالنسبة لنا، الأهلي فريق قوي جدا وعلى أعلى مستوى ويعتبر من أفضل فرق العالم وكان من الطبيعي أن تكون المباراة صعبة".

وأضاف "نعرف أن الأهلي فريق قوي وصعب منذ أن لعبنا ضده في فترة إعداد الموسم".

وأتم تصريحاته "المباراة كانت متقاربة وحسمنا الفوز ببعض التفاصيل الصغيرة في الدفاع والهجوم".

وبذلك يتأهل فيزبريم في صدارة المجموعة، رفقة برشلونة الإسباني وماجديبورج الألماني متصدري مجموعتيهما.

أما الأهلي فتأهل كأفضل أصحاب المركز الثاني، بفارق أهداف +18.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد برشلونة الإسباني، ويلتقي فيزبريم مع ماجديبورج الألماني.