التعادل السابع.. إنبي يعود بنقطة أمام غزل المحلة

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 22:13

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - غزل المحلة

واصل غزل المحلة سلسلة تعادلاته في الدوري المصري بتعادل بدون نقاط أمام إنبي في الجولة التاسعة من المسابقة.

ويعد ذلك التعادل السابع لزعيم الفلاحين هذا الموسم من 9 مباريات.

وعلى استاد غزل المحلة خرج الفريق بـ 4 تعادلات 3 منها سلبية.

وللمباراة الثانية على التوالي يخرج الغزل بنقطة بعدما تعادل مع بتروجت سلبيا في الجولة الماضية.

التعادل رفع رصيد الغزل لـ 10 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز.

وصف المباراة

كاد عبد الرحيم عموري أن يسجل هدفا في الدقيقة 10 لكنها ارتدت من العارضة.

وبعد 3 دقائق كاد أحمد العش برأسية أن يتقدم لفريقه لكن الكرة جاءت بعيدة عن المرمى.

وتعرض موري توريه للإصابة قبل نهاية الشوط الأول وعوضه بسام وليد في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

حاول رشاد عرفاوي تهديد مرمى إنبي لكن تسديدته علت العارضة في الدقيقة 52.

استحوذ لاعبو إنبي على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على عامر عامر.

وفي الدقيقة 72 خرج سولمون ألادي الذي شارك في بداية الشوط الثاني بسبب الإصابة وعوضه محمود صلاح.

الربع ساعة الأخيرة مرت هادئة لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.

غزل المحلة إنبي الدوري المصري
