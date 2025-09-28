سموحة يتعادل مع وادي دجلة.. وسلسلة اللاهزيمة للأصفر مستمرة
الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 22:11
كتب : FilGoal
تعادل سموحة مع وادي دجلة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري.
وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.
وتعادل دجلة في المباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل في اللقاء السابق ضد البنك الأهلي.
ولا تزال سلسلة اللاهزيمة الخاصة بالفريق مستمرة لمدة 6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.
ووصل وادي دجلة إلى النقطة 15 في المركز الثالث بشكل مؤقت لحين لعب بيراميدز مبارياته المؤجلة.
بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 11 في المركز الـ11.
تقدم وادي دجلة في الدقيقة 50 عن طريق فرانك بولي.
ثم تعادل سموحة في الدقيقة 58 بهدف سجله سمير فكري.
ويلعب وادي دجلة ضد فاركو في المباراة المقبلة، بينما يلتقي سموحة مع الإسماعيلي.
