سموحة يتعادل مع وادي دجلة.. وسلسلة اللاهزيمة للأصفر مستمرة

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

وادي دجلة - سموحة

تعادل سموحة مع وادي دجلة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتعادل دجلة في المباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل في اللقاء السابق ضد البنك الأهلي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - النني خارج منتخب مصر الثاني لهذا السبب بهدف عكسي.. مودرن يخطف نقطة في +98 أمام فاركو

ولا تزال سلسلة اللاهزيمة الخاصة بالفريق مستمرة لمدة 6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.

ووصل وادي دجلة إلى النقطة 15 في المركز الثالث بشكل مؤقت لحين لعب بيراميدز مبارياته المؤجلة.

بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 11 في المركز الـ11.

تقدم وادي دجلة في الدقيقة 50 عن طريق فرانك بولي.

ثم تعادل سموحة في الدقيقة 58 بهدف سجله سمير فكري.

ويلعب وادي دجلة ضد فاركو في المباراة المقبلة، بينما يلتقي سموحة مع الإسماعيلي.

سموحة وادي دجلة الدوري المصري
نرشح لكم
المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع التعادل السابع.. إنبي يعود بنقطة أمام غزل المحلة بهدف عكسي.. مودرن يخطف نقطة في +98 أمام فاركو تقرير: توماسبيرج يتولى تدريب فريق بوجون البولندي رغم ارتباط اسمه بالأهلي غزل المحلة يعلن الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصنع البشبيشي ثنائي في التعليق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مدرب الأهلي - إقالة مفاجئة ولم يشارك معه إمام عاشور.. من هو توماس توماسبيرج
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا دقيقة | الوطن العربي
كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514291/سموحة-يتعادل-مع-وادي-دجلة-وسلسلة-اللاهزيمة-للأصفر-مستمرة