خطف الصدارة.. برشلونة يقلب النتيجة وينتصر على ريال سوسييداد

قلب برشلونة النتيجة على منافسه ريال سوسييداد وتمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل ألفارو أودريوزولا لريال سوسييداد بينما أحرز جول كوندي وروبرت ليفاندوفسكي ثنائية برشلونة.

وخطف برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مستغلا خسارة ريال مدريد من أتلتيكو مدريد في دربي المدينة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ووصل لامين يامال لصناعة الهدف رقم 24 منذ الموسم الماضي في جميع البطولات ليكون الثاني في قائمة أكثر صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الـ 5، فقط يتفوق عليه محمد صلاح لاعب ليفربول بـ 26 صناعة.

وعادل هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أطول سلسلة تسجيل في مباريات متتالية في جميع المسابقات إذ سجل في 44 مباراة متتالية من ديسمبر 2024 حتى الآن.

وكان برشلونة قد فعل ذلك بين عامي 1942 و1944.

وتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بينما توقف رصيد ريال سوسييداد عند النقطة الخامسة في المركز الـ 17.

تقدم سوسييداد

بدأ برشلونة بقوة وضغط من الأمام وكان التهديد الأول الحقيقي في الدقيقة 12 بعد تسديدة قوية من ماركوس راشفورد تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 31 سجل ألفارو أودريوزولا الهدف الأول لريال سوسييداد بعد عرضية أرضية من بارينيتشيا.

وأدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 43 عن طريق كوندي برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية.

شوط الهدف والعارضتين

تمكن برشلونة من العودة وقلب النتيجة في الدقيقة 59 من رأسية عقب عرضية من لامين يامال.

وسدد ليفاندوفسكي كرة خطيرة في الدقيقة 68 داخل منطقة الجزاء لكن تصدي من الحارس.

وأحرز لامين يامال الهدف الثالث لفريقه لكن لم يحتسب لداعي التسلل في الدقيقة 74.

وضرب الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب سوسييداد العارضة بعد تسديدة قوية في الدقيقة 84.

ورد ليفاندوفوسكي سريعا بعد دقيقة واحدة بكرة قوية في العارضة أيضا.

وحافظ برشلونة على الفارق وتمكن من الفوز.

