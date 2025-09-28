كرة يد - خسارة كافية.. الأهلي يضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي كأس العالم

خسر الأهلي أمام فيزبريم المجري 31-22 في ختام مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فيزبريم 13-12 فقط، قبل أن يتسع الفارق في ختام الشوط الثاني.

وبذلك يتأهل فيزبريم بصدارة المجموعة، رفقة برشلونة الإسباني وماجديبورج الألماني متصدري مجموعتيهما.

أما الأهلي فتأهل كأفضل أصحاب المركز الثاني، بفارق أهداف +18.

وتفوق الأهلي على الشارقة الإماراتي صاحب فارق أهداف +5، والزمالك الذي أبعدته الخسارة الأخيرة أمام برشلونة ليصبح فارق أهدافه -20.

صاحب أفضل فارق أهداف بين الأوائل (من خارج مجموعة المتأهل بالمركز الثاني) سيلتقي مع أفضل أصحاب المركز الثاني، وبهذا يلتقي الأهلي مع برشلونة.

بينما يصطدم ماجديبورج مع فيزبريم.

ملخص البطولة حتى الآن

المجموعة الأولى:

ماجديبورج هزم كاليفورنيا إيجلز الألماني 50-20، ثم الشارقة 36-26.

الشارقة هزم كاليفورنيا 35-30.

ماجديبورج في الصدارة بفارق أهداف +40.

المجموعة الثانية:

فيزبريم هزم جامعة سيدني الأسترالي 51-15، ثم الأهلي 31-22.

الأهلي هزم سيدني 41-14.

فيزبريم في الصدارة بفارق أهداف +45.

الأهلي تأهل كأفضل أصحاب المركز الثاني بفارق أهداف +18.

المجموعة الثالثة:

برشلونة هزم تاوباتي البرازيلي 22-41، ثم الزمالك 47-25.

الزمالك هزم تاوباتيل 26-24.

برشلونة في الصدارة بفارق أهداف +41.

نظام البطولة

يتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، وينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

بينما ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز.

وتقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وتضم البطولة 9 فرق بينهم الأهلي والزمالك، إذ صعد الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي، بينما يمثل الزمالك الدولة المستضيفة.

مواعيد مباريات نصف النهائي:

فيزبريم × ماجديبورج - 30 سبتمبر (5:15 مساء)

برشلونة × الأهلي - 3 سبتمبر (8 مساء)

مباراة الثالث والرابع:

الخاسر × الخاسر - 2 أكتوبر (5:15 مساء)

النهائي:

الفائز × الفائز - 2 أكتوبر (8 مساء)

مواعيد مباريات المرحلة الترتيبية:

الخامس والسادس:

الشارقة × الزمالك - 30 سبتمبر (3 عصرا)

الزمالك × الشارقة - 2 أكتوبر (3 إلا الربع عصرا)

من السابع إلى التاسع (مجموعة):

تاوباتي × سيدني - 30 سبتمبر (1 إلا الربع ظهرا)

كاليفورنيا إيجلز × سيدني - 1 أكتوبر (4 عصرا)

تاوباتي × كاليفورنيا إيجلز - 2 أكتوبر (12:30 ظهرا)