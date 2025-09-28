تصفيات كأس العالم - رينار يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهتي إندونيسيا والعراق

أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية قائمة الأخضر لمباراتي إندونيسيا والعراق في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب السعودية ضد إندونيسيا والعراق في ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهل لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وتقام مباراة السعودية وإندونيسيا يوم 8 أكتوبر، والسعودية ضد العراق يوم 14 أكتوبر.

وجاءت قائمة منتخب السعودية كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي – عبد الرحمن الصانبي – محمد اليامي – راغد نجار

خط الدفاع: متعب الحربي – جهاد ذكري – محمد سليمان – سعد آل موسى – حسان التمبكتي – علي مجرشي – عسود عبد الحميد

خط الدفاع: ناصر الدوسري – علي الحسن – مصعب الجوير – زياد الجهني – محمد كنو – عبد الله الخيبري – نواف بوشل – عبد الرحمن العبود – أيمن يحيى – عبد الله الحمدان – صالح أبو الشامات – مهند آل سعد – مروان الصحفي

خط الهجوم: سالم الدوسري – صالح الشهري – فراس البريكان