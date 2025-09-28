انتهت كرة يد - الأهلي (22)-(31) فيزبريم.. ختام مجموعات كأس العالم للأندية
الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 20:06
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد فيزبريم المجري بطل دوري أبطال أوروبا في ختام مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد.
وضع سباق أفضل ثاني قبل انطلاق المباراة:
الأهلي +27
الشارقة -5
الزمالك - 20
سيناريو خروج الأهلي الوحيد حاليا هو خسارته فرق 33
===========
نهاية المباراة: الأهلي 22-31 فيزبريم
24-19
20-16
16-13
نهاية الشوط الأول: الأهلي 12-13 فيزبريم
12-9
8-7 للفريق المجري
6-5 لفيزبريم
3-2 لفيزبريم
2-2
بداية المباراة
