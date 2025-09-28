انتهت كرة يد - الأهلي (22)-(31) فيزبريم.. ختام مجموعات كأس العالم للأندية

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 20:06

كتب : FilGoal

الأهلي ضد جامعة سيدني - كرة يد

يلعب الأهلي ضد فيزبريم المجري بطل دوري أبطال أوروبا في ختام مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وضع سباق أفضل ثاني قبل انطلاق المباراة:

الأهلي +27

الشارقة -5

الزمالك - 20

سيناريو خروج الأهلي الوحيد حاليا هو خسارته فرق 33

===========

نهاية المباراة: الأهلي 22-31 فيزبريم

24-19

20-16

16-13

نهاية الشوط الأول: الأهلي 12-13 فيزبريم

12-9

8-7 للفريق المجري

6-5 لفيزبريم

3-2 لفيزبريم

2-2

بداية المباراة

الأهلي كرة يد كأس العالم للأندية
نرشح لكم
كرة يد – أحمد عادل: سعيد بمواجهة الأهلي فريقي السابق.. وهدفنا التأهل للنهائي كرة يد - علي زين: الأهلي من أفضل فرق العالم ومواجهته كانت صعبة كرة يد - خسارة كافية.. الأهلي يضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي كأس العالم كرة يد - الزمالك يخسر من برشلونة ويودع سوبر جلوب انتهت سوبر جلوب لليد - برشلونة (47)-(25) الزمالك.. الأبيض يودع البطولة مواعيد مباريات الأحد 28 سبتمبر 2025.. الدوري المصري وبرشلونة وقمة إيطالية ومونديال اليد كرة يد - بعد انتصارات برشلونة وفيزبريم.. سيناريوهات صعود الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يسحق جامعة سيدني في كأس العالم للأندية.. ويواجه الرباعي المصري
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 8 ساعة | الوطن العربي
كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة 8 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء 8 ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي 9 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق 9 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 9 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514285/انتهت-كرة-يد-الأهلي-22-31-فيزبريم-ختام-مجموعات-كأس-العالم-للأندية