كرة يد - الزمالك يخسر من برشلونة ويودع سوبر جلوب

خسر الزمالك من منافسه برشلونة 47-25 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وودع الزمالك البطولة بعد الخسارة بفارق 22 نقطة.

وللتأهل كان الزمالك يحتاج إلى الفوز على برشلونة من أجل التأهل بصدارة المجموعة، بينما التعادل كان يرجح كفته في صراع أفضل وصيف.

وكان الزمالك يملك فارق هدفين بعد فوزه على تاوباتي البرازيلي في الجولة الأولى، ما يعني أنه إذا كان خسر بفارق هدف واحد أمام برشلونة، فسيكون بحاجة لفوز فيزبريم على الأهلي بفارق 27 هدفا.

وقبل المباراة كان اتحاد كرة اليد قد كرم أحمد الأحمر لاعب الزمالك بعدما أصبح أكثر لاعبي العالم مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك سيف الدرع لاعب برشلونة الحالي والزمالك السابق في المباراة.

وحصل دانييل فيرنانديز لاعب برشلونة على جائزة رجل المباراة.

وسجل فيرنانديز 16 هدفا ليكون الأكثر تسجيلا في المباراة.

وتعد هذه النتيجة هي أكبر هزيمة في تاريخ المشاركات الإفريقية في كأس العالم للأندية.

وتعود الهزيمة الأكبر عندما فاز برشلونة على الترجي 42-24 إذ أن الفارق 18 هدفا.

ووصل برشلونة للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين.