انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) ريال سوسييداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يأتي ريال سوسييداد في المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.

انتهت

ق 85: تسديدة من ليفاندوفسكي في العارضة.

ق 84: تسديدة قوية من تاكيفوسا كوبو في العارضة.

ق 74: هدف من لامين يامال لكن لم يحتسب لداعي التسلل.

ق 68: تسديدة من ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء لكن تصدي من الحارس.

ق 59: جووووووووول ليفاندوفسكي من رأسية عقب عرضية من لامين يامال.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: جوووووووووول التعادل من جول كوندي برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية.

ق 31: جوووووووووول ألفارو أودريوزولا بعد عرضية أرضية من بارينيتشيا.

بداية المباراة