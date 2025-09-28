بهدف عكسي.. مودرن يخطف نقطة في +98 أمام فاركو

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

بيراميدز - مودرن سبورت

خطف مودرن سبورت نقطة في الدقيقة 90+8 بالتعادل مع فاركو في الدوري المصري هذا الموسم في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

سجل أحمد شعبان هدف فاركو، فيما سجل معاذ أحمد هدف تعادل مودرن سبورت عكسيا.

ويعد ذلك ثالث تعادل بين الفريقين في 8 مواجهات جمعتهما في الدوري المصري.

وأصبح مودرن عاشرا برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، فيما ظل فاركو في المركز الـ 18 برصيد 5 نقاط.

وصف المباراة

بادر حسام حسن بتهديد مرمى فاركو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 13.

وتألق محمد سعيد "شيكا" في التصدي لتسديدة أحمد المزهود في الدقيقة 23.

الحارس واصل تألقه ثم أمسك برأسية من أرنولد إيبا في الدقيقة 24.

شوط أول انتهى بمحاولات من مودرن وقف أمام شيكا سدا منيعا.

وتقدم فاركو بهدف في الدقيقة 55 عن طريق أحمد شعبان بعدما تصدى كريم عماد لانفراد كريم الطيب لتجد الكرة شعبان الذي لأودعها في الشباك.

بعد 8 دقائق سدد محمود ممدوح كرة على الطائر تألق شيكا في التصدي لها ليظل تقدم فاركو مستمرا.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء حوّل شيكا تسديدة رشاد المتولي لركنية.

تواصل ضغط مودرن سبورت بحثا عن التعادل مع استبسال دفاعي لفاركو، وحاول الفريق أكثر من الركنيات.

وسجل كريم الطيب في الدقيقة 90+5 هدف فاركو الثاني من انفراد لكن الحكم أشهر راية التسلل.

وفي الدقيقة 90+8 خطف مودرن سبورت التعادل بهدف شهد تخبط دفاعي من فاركو واحتسب الهدف عكسيا على معاذ أحمد لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

الدوري المصري فاركو مودرن سبورت
