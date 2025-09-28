تشكيل برشلونة - الظهور الأول لـ تشيزني ودرو ضد ريال سوسييداد

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ريال سوسييداد.

ويواجه برشلونة منافسه ريال سوسييداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعاد فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة للتشكيل الأساسي إذ يلعب للمرة الأولى خلال الموسم الجاري.

وللمرة الأولى يظهر درو فيرنانديز وروني بردغجي في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس: فويتشيك تشيزني

الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن

الوسط: فرينكي دي يونج - درو فيرنانديز - بيدري

الهجوم: روني بردغجي - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.

وفي حال فوز برشلونة يتصدر ترتيب الجدول بعد خسارة ريال مدريد في الدربي ضد أتلتيكو مدريد 5-2.

بينما يأتي ريال سوسييداد في المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط.