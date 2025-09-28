تشكيل برشلونة - الظهور الأول لـ تشيزني ودرو ضد ريال سوسييداد

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 18:44

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ريال سوسييداد.

ويواجه برشلونة منافسه ريال سوسييداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعاد فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة للتشكيل الأساسي إذ يلعب للمرة الأولى خلال الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
برشلونة يعلن خضوع جوان جارسيا لعملية جراحية.. وموعد عودته برشلونة يعلن تفاصيل إصابة رافينيا ومدة غيابه عودة كالعادة.. برشلونة يتدارك خطأ جارسيا ويجتاز أوفييدو بالفوز الـ 50 بسبب معايير السلامة.. بلدية برشلونة ترفض إعطاء تصريح للنادي للعب في كامب نو

وللمرة الأولى يظهر درو فيرنانديز وروني بردغجي في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس: فويتشيك تشيزني

الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن

الوسط: فرينكي دي يونج - درو فيرنانديز - بيدري

الهجوم: روني بردغجي - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.

وفي حال فوز برشلونة يتصدر ترتيب الجدول بعد خسارة ريال مدريد في الدربي ضد أتلتيكو مدريد 5-2.

بينما يأتي ريال سوسييداد في المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط.

برشلونة الدوري الإسباني ريال سوسييداد
نرشح لكم
عاد سلاح الركنيات في الـ+96.. رأسية جابريال تمنح أرسنال فوزا قاتلا على نيوكاسل مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) ريال سوسييداد.. هدف ولكن أوناي إيمري: الفوز على فولام بداية عودة أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي – نيوكاسل (1)-(2) أرسنال.. فوز المدفعجية الانتصار الأول.. أستون فيلا يهزم فولام بثلاثية ويبعتد عن مراكز الهبوط على رأسهم سام مرسي وبوجبا والغازي.. رياضيون يطالبون بتعليق عضوية إسرائيل تقرير: توماسبيرج يتولى تدريب فريق بوجون البولندي رغم ارتباط اسمه بالأهلي التشكيل – رباعي هجومي لـ أرسنال.. والصفقة الجديدة تقود نيوكاسل
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - رينار يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهتي إندونيسيا والعراق 44 ثاتيه | سعودي في الجول
عاد سلاح الركنيات في الـ+96.. رأسية جابريال تمنح أرسنال فوزا قاتلا على نيوكاسل 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الأهلي (18)-(22) فيزبريم.. ختام مجموعات كأس العالم للأندية ساعة | كرة يد
كرة يد - الزمالك يخسر من برشلونة ويودع سوبر جلوب ساعة | كرة يد
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) ريال سوسييداد.. هدف ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
بهدف عكسي.. مودرن يخطف نقطة في +98 أمام فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
أوناي إيمري: الفوز على فولام بداية عودة أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - الظهور الأول لـ تشيزني ودرو ضد ريال سوسييداد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514280/تشكيل-برشلونة-الظهور-الأول-لـ-تشيزني-ودرو-ضد-ريال-سوسييداد