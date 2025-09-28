على رأسهم سام مرسي وبوجبا والغازي.. رياضيون يطالبون بتعليق عضوية إسرائيل

أصدرت مجموعة "رياضيون من أجل السلام" بيانا تطالب بتعليق منتخب إسرائيل من المشاركات الكروية في الاتحاد الأوروبي حتى "لا تستمر في استخدام أي منصة دولية لتبييض صورتها".

ووقعّ على البيان مجموعة كبيرة من اللاعبين أبرزهم سام مرسي وأنور الغازي وبول بوجبا وحكيم زياش وإلياس شاعر، وتضم أكثر من 50 لاعبا آخر.

وجاء بيان المجموعة

"بصفتنا رياضيين محترفين من خلفيات وأديان ومعتقدات متنوعة، نؤمن بأن الرياضة يجب أن تُعلي من شأن مبادئ العدالة والإنصاف والإنسانية.

لا يمكن للرياضة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يُقتل رياضيون ومدنيون، بمن فيهم أطفال، بشكل عشوائي وجماعي في غزة. من واجب الهيئات الرياضية اتخاذ إجراءات ضد الفرق الرياضية التي تُمثل بلدًا خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أنه يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

يخلص تقرير لجنة الأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت، ولا تزال، أربعة من أصل خمسة أعمال إبادة جماعية مُحددة بموجب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948 ضد جماعة قومية أو عرقية أو دينية - في هذه الحالة، الفلسطينيون في غزة.

لا يتعلق الأمر بالسياسة أو الانحياز لأي طرف، بل يتعلق بالعدالة والإنسانية والقيم التي تدعي الرياضة تمثيلها، وعدم السماح للدول بتبييض أفعالها غير القانونية واللاإنسانية من خلال الرياضة. نتفق تمامًا مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي علق مؤخرًا قائلاً: "لا يمكن لإسرائيل الاستمرار في استخدام أي منصة دولية لتبييض صورتها".

لقد سبق للرياضة الدولية أن تحركت لحماية نزاهة الرياضة ودعم القيم التي تمثلها، عندما انتهكت أفعال دولة ما هذه المبادئ انتهاكًا صارخًا بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

اليوم، نواجه اختبارًا جديدًا لضميرنا الجماعي، فالصمت وعدم اتخاذ أي إجراء ليسا خيارين سليمين.

في أغسطس من هذا العام، فقد العالم سليمان العبيد، المعروف باسم "بيليه الفلسطيني"، موهبة كروية ألهمت عددًا لا يحصى من الأطفال. ووفقًا لاتحاد كرة القدم الفلسطيني، فقد قُتل عندما هاجمت القوات الإسرائيلية مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب غزة. في حياته، غرس الأمل من خلال الرياضة؛ وفي مماته، أصبح تذكيرًا صارخًا بأهمية تحرك العالم، وخاصة الهيئات الرياضية.

بصفتها الهيئة التمثيلية الرسمية للرياضيين المسلمين في المملكة المتحدة، تواصل لاعبون من مختلف الرياضات، مسلمين وغير مسلمين، ومن لا دين لهم، مع "نجوم سبورتس" للتضامن والمطالبة بالعدالة.

عهد هؤلاء الرياضيون إلى نجوم سبورتس بإيصال رسالتهم إلى الهيئات الإدارية ووسائل الإعلام والمجتمع الرياضي العالمي. دورنا هو تنسيق أصواتهم، وحماية حقهم في التعبير عن قضايا حقوق الإنسان، والتمسك بمبدأ أن الرياضة يجب ألا تصمت أبدًا في وجه الظلم.

نحن، الموقعون على بيان "رياضيون من أجل السلام" (athletes4peace.org)، ندعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إلى تعليق مشاركة إسرائيل فورًا في جميع المسابقات حتى تمتثل للقانون الدولي وتضع حدًا لقتل المدنيين والتجويع الواسع النطاق.

الرياضة ليست محايدة في وجه الظلم. الصمت يعني قبول أن حياة البعض أقل قيمة من حياة الآخرين. نؤمن بمعيار واحد لجميع الدول وجميع الشعوب، وهو العدالة دون ازدواجية في المعايير".

وسبق أن كشف تقرير لصحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يؤيدون قرار تعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الأوروبية.

ويواجه يويفا ضغط شديد لتعليق مشاركة إسرائيل بسبب الهجوم الغاشم على غزة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مثل هذا الحظر إذا تم، قد يعطل مشاركة إسرائيل في تصفيات كأس العالم حتى لو لم يتخذ فيفا نفس الإجراء.

وكان فيفا قد فتح العام الماضي تحقيقا في مزاعم التمييز التي أثارتها رابطة كرة القدم الفلسطينية ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

كما يجري تحقيق آخر حول ما إذا كانت مشاركة أندية من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ضمن المسابقات الإسرائيلية تشكل خرقًا للوائح فيفا.