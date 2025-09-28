تقرير: توماسبيرج يتولى تدريب فريق بوجون البولندي رغم ارتباط اسمه بالأهلي

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 17:53

كتب : عمرو عبد المنعم

توماس توماسبيرج

رغم ارتباط اسمه بتدريب الأهلي اتفق المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج على تدريب أحد فرق بولندا.

وكشف موقع "جول البولندي" عن اتفاق نادي بوجون شتشيتسين مع المدرب الدنماركي لتدريب الفريق.

وأن توماسبيرج سيوقع مع النادي البولندي عقدا يمتد لـ3 مواسم.

يأتي ذلك بعد ساعات من انتشار اسم توماسبيرج، وارتباطه بتدريب الأهلي في الفترة المقبلة.

المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج يوقع مع نادي بوجون شتشيتسين لتدريب الفريق لمدة 3 مواسم

وأشار الموقع إلى أن توماسبيرج أقيل مؤخرا بشكل مفاجئ من تدريب نادي ميتييلاند الدنماركي رغم نتائجه الجيدة.

وأكمل الموقع أن توماسبيرج سافر بالفعل إلى بولندا ويتواجد الآن في العاصمة وارسو وسيحضر مباراة فريقه الجديد المقبلة من المدرجات.

كما أنه سيضم في جهازه المعاون مساعدان من الدنمارك.

