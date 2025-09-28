انتهت سوبر جلوب لليد - برشلونة (47)-(25) الزمالك.. الأبيض يودع البطولة

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 17:40

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويحتاج الزمالك للفوز على برشلونة من أجل التأهل بصدارة المجموعة، بينما قد يرجح التعادل كفته في صراع أفضل وصيف.

في حال خسارة الزمالك فسيكون وضعه أكثر تعقيدا، حيث يملك أفضلية هدفين فقط لفوزه في المباراة الأولى، ما يعني أنه إن خسر بفارق هدف واحد أمام برشلونة، سيكون بحاجة لفوز فيزبريم على الأهلي بفارق 27 هدفا.

------------------------------------------------

انتهت 47-25 لبرشلونة.

الفارق يتسع لـ 19، برشلونة يتقدم 44-25.

برشلونة يتقدم 41-24.

مشاركة سيف الدرع.

برشلونة يستمر في التقدم 36-22.

تقدم برشلونة 31-16

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 24-12.

تقدم برشلونة 23-11.

تقدم برشلونة 17-8.

الفارق يتسع بتقدم برشلونة 16-7.

تقدم برشلونة 11-4

تقدم برشلونة على الزمالك 8-3.

يوسف ناجي حارس الزمالك يتألق

تقدم برشلونة على الزمالك 5-2

بداية المباراة

الزمالك برشلونة كرة يد
نرشح لكم
كرة يد – أحمد عادل: سعيد بمواجهة الأهلي فريقي السابق.. وهدفنا التأهل للنهائي كرة يد - علي زين: الأهلي من أفضل فرق العالم ومواجهته كانت صعبة كرة يد - خسارة كافية.. الأهلي يضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي كأس العالم انتهت كرة يد - الأهلي (22)-(31) فيزبريم.. ختام مجموعات كأس العالم للأندية كرة يد - الزمالك يخسر من برشلونة ويودع سوبر جلوب مواعيد مباريات الأحد 28 سبتمبر 2025.. الدوري المصري وبرشلونة وقمة إيطالية ومونديال اليد كرة يد - بعد انتصارات برشلونة وفيزبريم.. سيناريوهات صعود الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يسحق جامعة سيدني في كأس العالم للأندية.. ويواجه الرباعي المصري
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 8 ساعة | الوطن العربي
كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة 8 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء 8 ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي 9 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق 9 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 9 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514275/انتهت-سوبر-جلوب-لليد-برشلونة-47-25-الزمالك-الأبيض-يودع-البطولة