انتهت سوبر جلوب لليد - برشلونة (47)-(25) الزمالك.. الأبيض يودع البطولة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويحتاج الزمالك للفوز على برشلونة من أجل التأهل بصدارة المجموعة، بينما قد يرجح التعادل كفته في صراع أفضل وصيف.

في حال خسارة الزمالك فسيكون وضعه أكثر تعقيدا، حيث يملك أفضلية هدفين فقط لفوزه في المباراة الأولى، ما يعني أنه إن خسر بفارق هدف واحد أمام برشلونة، سيكون بحاجة لفوز فيزبريم على الأهلي بفارق 27 هدفا.

------------------------------------------------

انتهت 47-25 لبرشلونة.

الفارق يتسع لـ 19، برشلونة يتقدم 44-25.

برشلونة يتقدم 41-24.

مشاركة سيف الدرع.

برشلونة يستمر في التقدم 36-22.

تقدم برشلونة 31-16

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 24-12.

تقدم برشلونة 23-11.

تقدم برشلونة 17-8.

الفارق يتسع بتقدم برشلونة 16-7.

تقدم برشلونة 11-4

تقدم برشلونة على الزمالك 8-3.

يوسف ناجي حارس الزمالك يتألق

تقدم برشلونة على الزمالك 5-2

بداية المباراة